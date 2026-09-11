روایت پدر شهید جنگ رمضان از پویش «نذر صلوات برای ظهور تا ظهور»

خبرگزاری مهر، گروه استانها- پویش نذر صلوات به گفتهی پدر این شهید والامقام، از یک خواب آغاز شد و امروز با ثبت میلیونها صلوات و توقف نمادین شمارشگر در روز دهم روی عدد هدف ۳۱۳ هزار، روایتی متفاوت از پیوند زمین و آسمان را رقم زده است.
بعضی از شهدا تنها به یاد نمیمانند، بلکه راهی از خود به یادگار میگذارند. این جمله، بهترین توصیف برای آنچه امروز در پویش مردمی «نذر صلوات برای ظهور تا ظهور» جریان دارد؛ پویشی که برگزارکنندگان آن با تکیه بر معنویت و باور قلبی، آن را «دعوت مستقیم شهید» میدانند.
غلامرضا کلولیموگهی، پدر شهید والامقام محمد کلولیموگهی (مهندس و نخبهی هوافضا) و مدیر این پویش، در گفتوگو با خبرنگار مهر، نقطه شروع این حرکت معنوی را اینگونه روایت میکند: «پس از شهادت پسرم، او را در خواب دیدم. محمد از درستی راهش که زمینهساز ظهور است سخن گفت و از آرامشی که در آن عالم دارد. اما جملهای گفت که مسیر زندگی ما را تغییر داد؛ او گفت: « به دنبال راهیام که برگردم.» ما نیز تصمیم گرفتیم راه او را که همان راه ظهور است، با نذر صلوات هموار و نورانیتر کنیم تا اینگونه پویش نذر صلوات برای ظهور تا ظهور متولد شد.»
«۵+۵»؛ راهکاری ساده برای ترویج فرهنگ انتظار
بر اساس اعلام گروه جهادی و رسانهای شهید کلولیموگهی، هستهی اصلی و فرمول زندهنگهدارندهی این حرکت، «عهد ۵+۵ برای ظهور» است. این فرمول ساده اما عمیق، از هر فرد میخواهد روزانه سه گام کوچک بردارد:
۱. ۵ دقیقه خلوت، دعا و توسل به نیت تعجیل در فرج.
۲. ۵ دور تسبیح صلوات نذر ظهور، به نیت شهید محمد کلولیموگهی برای رفع موانع و روشنایی راه و معرفی این نور و این پویش به ۵ نفر از دوستان و آشنایان.
این رویکرد باعث شده است تا پویش از یک نذر خانوادگی به یک کاروان ملی از میلیونها صلوات تبدیل شود.
اعداد نمادین؛ از ۳۱۳ هزار تا ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار
یکی از جنبههای متمایز این پویش، توجه به نشانهها و لطائف معنوی در مسیر اجراست. به گفتهی برگزارکنندگان، هدف اولیه رسیدن به عدد نمادین ۳۱۳,۰۰۰ صلوات تا اربعین حسینی بود که یادآور یاران خاص حضرت مهدی (عج) است. در همان روز دهم، شمارشگر لحظهای پویش دقیقاً روی این عدد مکث کرد و ساعتها توقف نمود؛ اتفاقی که از سوی خانواده و همراهان پویش، نه یک تصادف فنی، بلکه نشانهای از پذیرش نذر و هدایت معنوی شهید تعبیر شد.
اوج این روایت نمادین در روز پنجاهونهم پویش رقم خورد؛ روزی که به گفتهی تیم اجرایی، شمارشگر روی اعدادی با بار معنایی خاص مکث کرد: مکث روی عدد ۳,۱۳۰,۰۰۰ به مدت دو ساعت (نمادی از تکمیل لشکر ۳۱۳ نفره).مکث روی عدد ۳,۱۳۱,۳۱۳ به مدت چهار ساعت.
دعوتنامهای همگانی از جنس شهادت
مدیر پویش نذر صلوات تا ظهور در پایان تأکید میکند: «شهید محمد همیشه ما و اطرافیان را از طریق رویا راهنمایی میکند و مصداق آیه شریفه "بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ" را برایمان ثابت کرده است. شما دعوت شهید هستید؛ دعوتی به مسیر نورانی انتظار. ما تنها وسیلهی اجرا هستیم و باور داریم هدایت و تنظیم این حرکت به صورت معنوی توسط خود شهید انجام میشود.»
این پویش مردمی با هدف انتقال انتظار از زبان به زمان و دوستی با سبک زندگی یک شهید نخبه، از تمامی علاقهمندان دعوت میکند تا با پیوستن به این کاروان نور، قدمی به سوی فردای روشن بردارند.
راههای مشارکت و همراهی:
ثبت صلوات و مشاهدهی شمارنده لحظهای:
https://EitaaBot.ir/counter/uk1d
پویش تلاوت قرآن:
https://taalei-edu.ir/quran/ks3336
کانال ایتا:
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