446 دانشجو جذب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مراد هاشمزهی صبح شنبه در جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از ورود 446 دانشجو جدیدالورود به این دانشگاه خبر داد و افزود: با احتساب دانشجویان جدید این دانشگاه بالغ بر یک هزار و 500 دانشجو دارد.

وی اضافه کرد: از تعداد 446 دانشجوی جدیدالورود 301 دانشجو غیر بومی و بالغ بر 145 نفر بومی استان خراسان جنوبی هستند.

هاشمزهی همچنین تعداد رشته های تحصیلی این دانشگاه را 13 رشته عنوان کرد و بیان داشت: در سال تحصیلی جدید دو رشته کارشناسی ارشد پرستاری و کارشناسی بهداشت حرفه ای به مجموع رشته های تحصیلی این دانشگاه اضافه شده است.

وی به فعالیت چهار دانشکده در استان اشاره کرد و ادامه داد: دانشکده های پزشکی، پرستاری مامایی، پیراپزشکی و بهداشت که در سال تحصیلی جدید به دانشکده ارتقاء یافته از جمله این دانشکده ها هستند.

هاشمزهی از فعالیت دو دانشکده وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سطح استان خبر داد و عنوان کرد: دانشکده پرستاری قاین و دانشکده پیراپزشکی فردوس از جمله دانشکده های وابسته این دانشگاه هستند.

وی در خصوص جلسات معارفه دانشجویان جدیدالورود بیان کرد: معارفه دانشجویان جدیدالورود هر ترم تحصیلی در بدو ورود این دانشجویان به عرصه دانشگاه از سوی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی با هدف آشنایی دانشجویان جدیدالورود با مسائل آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و نیز آشنایی با مسئولین و شرح وظایف واحدهای آموزشی دانشگاه و اساتید برگزار می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور شد: در حال حاضر بالغ بر 106 عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشغول فعالیت هستند.