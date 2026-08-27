مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح و بهرهبرداری دو نیروگاه خورشیدی و مجموعهای از پروژههای حوزه راهداری در شهرستان کاشان خبر داد و اظهار کرد: دو نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت بیش از ۲.۷ مگاوات و با سرمایهگذاری ۱۸۵ میلیارد تومان در شهرک صنعتی امیرکبیر ۲ کاشان به بهرهبرداری رسید.
وی ابراز کرد: نیروگاه نخست با ظرفیت ۱.۴۵۰ مگاوات و سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد تومان و نیروگاه دوم با ظرفیت ۱.۲۷۰ مگاوات و سرمایهگذاری ۸۵ میلیارد تومان، توسط بخش خصوصی احداث و وارد مدار شدهاند.
فرماندار ویژه کاشان توسعه نیروگاههای خورشیدی را از اولویتهای شهرستان دانست و تصریح کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در شهرکهای صنعتی، ضمن کمک به کاهش ناترازی شبکه برق، زمینه تأمین پایدار انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم میکند و گامی در مسیر خوداتکایی برق در منطقه صنعتی کاشان است.
وی همچنین از افتتاح همزمان پروژههای حوزه راهداری شهرستان با مجموع اعتبار ۱۰۵ میلیارد تومان خبر داد و خاطرنشان کرد: بهسازی و روکش آسفالت محور روستای قزاآن در بخش قمصر به طول سه کیلومتر و با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
راعی ادامه داد: پروژه ارتقای کیفی رویه آسفالتی در محورهای زندان ـ بیبی زینب و جاده قدیم کاشان ـ نطنز، مجموعاً به طول ۹ کیلومتر و با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان نیز به بهرهبرداری رسید.
وی خاطرنشان کرد: در بخش نوسازی ناوگان راهداری، ماشینآلات جدید با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان به ناوگان شهرستان الحاق شد و همچنین عملیات خطکشی، نصب حفاظهای ایمنی و تابلوهای علائم با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان اجرا و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
فرماندار ویژه کاشان تأکید کرد: اجرای این پروژهها با هدف تسهیل تردد شهروندان، توسعه زیرساختهای روستایی، کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی شهرستان کاشان انجام شده و استمرار این اقدامات میتواند نقش مهمی در بهبود زیرساختهای حملونقل و خدماترسانی به مردم داشته باشد.
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