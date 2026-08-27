طلاق در اردبیل کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین کثیرلو اظهار کرد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در زمینه کاهش اختلافات خانوادگی و طلاق، تلاش برای تقویت صلح و سازش و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده است و لازم است سایر دستگاههای متولی نیز در این حوزه اهتمام جدی داشته باشند.
وی همچنین گفت: پیشگیری از طلاق و کاهش آسیبهای ناشی از اختلافات خانوادگی موضوعی چندبعدی است و تحقق آن نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اجرایی است.
رئیسکل دادگستری استان اردبیل افزود: رسانهها بهویژه صداوسیما، ائمه جمعه و جماعات میتوانند نقش مؤثری در فرهنگسازی، پیشگیری از اختلافات خانوادگی و تقویت مهارتهای کلامی و ارتباطی زوجین داشته باشند.
حجتالاسلام کثیرلو در پایان تأکید کرد: بر اساس آمار ثبتشده، طلاق در استان اردبیل بیش از ۲ درصد کاهشیافته و نرخ طلاق در رتبه هفدهم کشور قرار دارد و توجه به خانواده، تقویت مهارتهای ارتباطی و حل اختلافات از طریق گفتوگو و سازش باید بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد و همه دستگاهها از ظرفیتهای موجود برای پیشگیری از طلاق استفاده کنند
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