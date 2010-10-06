فعالیت شناورها در بنادر خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، در چند روز اخیر هوای شرجی شدید که حتی در برخی موارد دمای آن به 100 درصد هم می رسید باعث شد تردد شناورهای صیادی و تجاری در بنادر استان خوزستان متوقف شود چراکه با وجود هوای شرجی، دید افقی به شدت کاهش می یابد و شناورها برای تردد در دریا با مشکل مواجه می شوند.

بر همین اساس و با فروکش کردن هوای شرجی شناورهای دریایی و صیادی در بنادر آبادان، خرمشهر، اروندکنار، هندیجان و ماهشهر فعالیت خود برای کسب روزی را آغاز کردند و فعالیتهای ماهیگیری و تجاری این مناطق دوباره شاهد رونق گذشته شد.



در این بین بیشترین ضرر را صیادان اروندکناری به خود دیده اند چراکه تعداد قابل توجهی از صیادان در این بندر حضور دارند و شغل اصلی اکثر مردم این شهر، صیادی و کارهای مرتبط با آن است و به دریا نرفتن برای این مردم حکم تعطیلی کار و زندگی را دارد ضمن اینکه صیادان این شهر به علت پدیده بی سابقه گرد و غبار در سالهای اخیر همواره از رفتن به دریا منع شده اند.



بندر صیادی اروندکنار شامل اسکله های صیادی و خدماتی و پلکانی قایقهای موتوری به ترتیب به طول 148 و 60 متر است. این بندر ظرفیت پهلوگیری 160 فروند لنج صیادی و 333 فروند قایق موتوری صیادی را به طور همزمان داراست.



میزان اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم این بندر پنج هزار نفر است و در حال حاضر 147 فروند لنج صیادی و 512 فروند قایق موتوری صیادی در بخش اروندکنار به کار صید و صیادی مشغول هستند.



شهرستان آبادان دارای بیش از 40 پست اسکله تجاری و نفتی و صیادی است که هم اکنون فعالیتهای تجاری و صادرات و ورادات از این مناطق انجام می شود و هزاران شناور تجاری - نفتی و صیادی در این دو شهر در حال حمل و نقل کالاهای مختلف هستند.



شهرستانهای آبادان و خرمشهر از طریق دو رودخانه مهم کشور یعنی بهمنشیر و اروند رود به خلیج فارس متصل هستند به طوری که فعالیتهای کشتیرانی به راحتی در این مناطق جریان دارد .



هم اکنون این اسکله ها می توانند کشتیهای تا پنج هزار تن را پذیرش کنند ولی با انجام لایروبی کانال اروند رود، کشتی هایی تا ظرفیت 20 هزار تن نیز می توانند در این دو شهر پهلو گیری کنند البته ساخت اسکله های جدید با ظرفیت بالا نیز در دهانه اروند رود مطرح است.



در حال حاضر 12 هزار فروند شناور صیادی در کشور در حال فعالیت هستند که از این تعداد پنج هزار شناور ثبت شده است. این تعداد شناور شامل هشت هزار قایق صیادی، سه هزار و 200 لنج صیادی است و مابقی آنها کشتیهای صیادی هستند.