تحول در بنادر صیادی خوزستان؛ اسکله جزیره مینو در راه توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری عصر امروز چهارشنبه در بازدید از پروژههای عمرانی بنادر صیادی خوزستان، روند پیشرفت طرحها را ارزیابی و بر نقش زیرساختهای دریایی در رونق اقتصادی و معیشت پایدار صیادان تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت لایروبی بنادر صیادی و مراکز تخلیه صید، اظهار داشت: این اقدام اساسی علاوه بر ایمنسازی تردد شناورها، ظرفیت پهلوگیری را افزایش داده و فرآیند تخلیه و بارگیری را تسهیل میکند که اثر مستقیم بر اقتصاد صیادان دارد.
طاهری، احداث بندر صیادی جزیره مینو در خرمشهر را یکی از پروژههای راهبردی دانست و گفت: این بندر با اسکله و تأسیسات پشتیبانی مدرن، جایگزین اسکله فرسوده خلیج فارس در مرکز شهر خرمشهر میشود؛ اقدامی که ضمن رفع ناایمنی، از تداخل فعالیتهای صیادی با ترافیک شهری جلوگیری کرده و نزدیکی به صیدگاههای اصلی را به یک مزیت رقابتی برای بهرهبرداران تبدیل میکند.
به گفته وی، با پیگیری نماینده مردم خرمشهر در مجلس و تأمین اعتبار از محل محرومیتزدایی، مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای این پروژه در سال ۱۴۰۴ مصوب شده است.
وی افزود: با تخصیص این اعتبار، فاز نخست شامل احداث ۱۴۰ متر اسکله آغاز خواهد شد.
مدیرکل بنادر ماهیگیری کشور، بندر صیادی نهرقصر را بزرگترین بندر صیادی استان معرفی کرد و لایروبی مسیر دسترسی به آن را اولویتدار دانست.
وی گفت: عملیات لایروبی با روش نوین حوضچه خشک در حال اجراست و بندر با عمق ۳.۵ متر بهزودی برای بهرهبرداری شناورها بازگشایی خواهد شد.
وی همچنین به مشکل رسوبگذاری در بندر خورسمایلی اشاره کرد و افزود: مطالعات لازم انجام شده و پس از تأمین اعتبار، مناقصه برگزار خواهد شد؛ اما اجرای عملیات منوط به موافقت اداره محیط زیست استان در خصوص محل تخلیه لای است.
طاهری درباره پروژه آبادان اظهار کرد: اسکله ثامنالائمه با بیش از ۴۰۰ متر طول، پس از تکمیل، طولانیترین اسکله صیادی کشور خواهد بود. پست اول ۱۰۰ متری در سال ۱۴۰۰ بهرهبرداری شد و اکنون ۱۵۶ متر اسکله پارکینگ در حال تکمیل است که طی دو ماه آینده آماده بهرهبرداری خواهد بود.
وی ادامه داد: پیگیری برای اجرای پست بعدی به طول ۲۹۰ متر نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل بنادر ماهیگیری کشور در پایان به پروژه بندر صیادی ابوخضیر شادگان اشاره کرد و گفت: این پروژه تکمیل شده و آماده واگذاری به بهرهبردار است.
