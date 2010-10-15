همایش زائران خانه خدا در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، زائران سمنانی و گرمساری حج تمتع امسال ظهر جمعه با نحوه اسکان، تغذیه، حمل و نقل و اهمیت فلسفه حج در همایش زائران خانه خدا در سال ورزشی کارگران سمنان آشنا شدند.
زائران بیت الله الحرام در این همایش ضمن آشنایی با اعمال حج، طواف خانه خدا به صورت نمادین را مشاهده کردند و از توصیه های مدیران و روحانیون کاروان ها برای انجام بهتر اعمال حج استفاده کردند.
در این همایش بسته های فرهنگی مدیریت حج و زیارت استان شامل کتب آموزشی، cd های نرم افزاری، کتاب اعمال حج، آموزش نماز و قرآن و نوار به زائران خانه خدا اهدا شد.
مسائل روز و عقیدتی توسط کارشناسان مذهبی در این همایش تشریح شد و مواضع جمهوری اسلامی در ارتباط با مسائل منطقه و جهان اسلام مطرح شد.
همچنین نمایشگاه حج با هدف اشاعه فرهنگ زیارت، تقویت، ترغیب و آگاهی بیشتر از عملیات حج و زیارت سرزمین وحی در حاشیه این همایش دایر شد.
در حج تمتع امسال از استان سمنان بیش از یک هزار و 500 زائر و عوامل اجرایی در قالب 9 کاروان از استان سمنان به خانه خدا مشرف می شوند.
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