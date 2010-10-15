همایش زائران خانه خدا در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، زائران سمنانی و گرمساری حج تمتع امسال ظهر جمعه با نحوه اسکان، تغذیه، حمل و نقل و اهمیت فلسفه حج در همایش زائران خانه خدا در سال ورزشی کارگران سمنان آشنا شدند .

زائران بیت الله الحرام در این همایش ضمن آشنایی با اعمال حج، طواف خانه خدا به صورت نمادین را مشاهده کردند و از توصیه های مدیران و روحانیون کاروان ها برای انجام بهتر اعمال حج استفاده کردند .

در این همایش بسته های فرهنگی مدیریت حج و زیارت استان شامل کتب آموزشی، cd های نرم افزاری، کتاب اعمال حج، آموزش نماز و قرآن و نوار به زائران خانه خدا اهدا شد .

مسائل روز و عقیدتی توسط کارشناسان مذهبی در این همایش تشریح شد و مواضع جمهوری اسلامی در ارتباط با مسائل منطقه و جهان اسلام مطرح شد .

همچنین نمایشگاه حج با هدف اشاعه فرهنگ زیارت، تقویت، ترغیب و آگاهی بیشتر از عملیات حج و زیارت سرزمین وحی در حاشیه این همایش دایر شد.

در حج تمتع امسال از استان سمنان بیش از یک هزار و 500 زائر و عوامل اجرایی در قالب 9 کاروان از استان سمنان به خانه خدا مشرف می شوند.