به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فرهاد پورغلامی پس از باخت 3 بر صفر عصر امروز جمعه تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به موقعیت های ملوان تصریح کرد: اگر منصف باشید و موقعیتهای ملوان در این بازی را انعکاس دهید خواهید فهمید که بازی امروز باید با نتیجه 7 بر صفر به نفع ملوان به پایان می رسید زیرا تیم مقابل در نیمه دوم این بازی حتی یک موقعیت هم نداشت.

وی ادامه داد: در این بازی به تجربه ذوب آهن باختیم زیرا تیم اصفهانی تنها سه موقعیت معمولی خود را تبدیل به گل کرد.

سرمربی تیم ملوان بندرانزلی با بیان اینکه بازیکنان ملوان امروز 90 دقیقه فوتبال خوبی از خود ارائه دادند و موقعیت های بسیاری نیز داشتند، گفت: ملوان در این بازی فوتبالی تهاجمی در دستور کار خود قرار داده بود و عملکرد خوبی را از خود نشان داد.

پورغلامی خاطرنشان کرد: به بچه های تیم گفته بودم که در 15 دقیقه اول نیمه نخست بازی تمرکز بیشتری بر روی نحوه عملکرد ذوب آهن داشته باشند اما غفلت این بازیکنان باعث شد که در همان 15 دقیقه سه گل بخوریم.

وی ادامه داد: می توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم و هنگامی که نتیجه بازی 2 صفر بود آن را به تساوی بکشانیم اما این کار را نکردیم.

پورغلامی تصریح کرد: به نظر من هیچ تیمی به اندازه ما نتوانسته ذوب آهن را در ورزشگاه فولادشهر این گونه تحت فشار قرار دهد.

سرمربی تیم ملوان بندر انزلی در مورد نبود پژمان نوری بازیکن ملی پوش تیمش در این بازی گفت: نبود این بازیکن تاثیرگذار بود زیرا نوری هنگام حضور خود می توانست انسجام دفاعی تیم ملوان را حفظ کند و خط دفاعی ما را تقویت کند.

وی افزود: در 15 دقیقه نخست از دو موقعیت صد در صد گل خود استفاده نکردیم و نتوانستیم این موقعیتها را تبدیل به گل کنیم.

پورغلامی خاطرنشان کرد: بازی روز یکشنبه هفته گذشته ما با تیم پرسپولیس نیز در بازی امروز تاثیرگذار بود زیرا امشب به دلیل خستگی نتوانستیم موقعیتهایی که برای رسیدن به گل داشتیم را تبدیل به گل کنیم.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و ملوان بندرانزلی در هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز جمعه در ورزشگاه فولادشهر با پیروزی 3 بر صفر ذوب آهن به پیروزی رسید.