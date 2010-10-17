صید بی رویه ذخایر آبزیان خوزستان را تهدید می کند

محمد حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان با بیان اینکه شدت صید بی رویه از سوی صیادان عراقی بیشتر از صیادان ایرانی بوده است، گفت: تاکنون برای جلوگیری از ادامه این روند خطرناک و نابود کننده آبزیان اقدامات موثری صورت نگرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه برخی صیدگاه های منطقه بین ایران و عراق مشترک است، صیادان عراقی سعی می کنند با فشار بیش از حد به منابع و ذخایر آبزیان سهم بیشتری را از آن خود کنند که این روش غلط می تواند آینده اقتصادی آنان را نیز به مخاطره اندازد.



معاون صید و صیادی شیلات خوزستان گرایش جوانان بیکار به حرفه صیادی و افزایش حجم ناوگان صیادی خوزستان را از دیگر عوامل تهدید کننده ذخایر آبزیان خوزستان و شمال غرب خلیج فارس برشمرد و گفت: این مسئله در چند سال اخیر به نحو محسوسی پرنگ تر شده است.



وی کاهش هفت درصدی صید آبزیان در صیدگاه های منطقه را زنگ خطری برای حفظ و صیانت از ذخایر آبزیان بیان کرد و افزود: چنانچه اقدامات موثر بازدارنده برای جلوگیری از صید بی رویه صورت نگیرد در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.



حسن زاده یادآور شد: بیش از دو هزار شناور و قایق صیادی در بنادر خرمشهر، اروندکنار، آبادان، ماهشهر و هندیجان و چوئبده به صید و صیادی مشغول هستند.



معاون صید و صیادی شیلات خوزستان افزود: سالانه حدود 50 هزار تن انواع آبزیان در صیدگاه های خوزستان و آبهای شمال غرب خلیج فارس صید می شود.