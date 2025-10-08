معاون وزیر کشور: توسعه یک الزام امنیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر امروز چهارشنبه در نشست تخصصی فعالان اقتصادی آبادان با حضور نماینده مردم آبادان در مجلس و فرماندار ویژه این شهرستان، با تأکید بر اهمیت نگاه راهبردی به توسعه اظهار کرد: توسعه تنها یک ضرورت اقتصادی نیست و در واقع الزام امنیتی نیز محسوب می‌شود و اگر آن را جدی نگیریم، با پیامدهای امنیتی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به روابط اقتصادی ایران و عراق افزود: برای همکاری‌های مشترک اقتصادی با عراق باید برنامه‌ریزی اصولی صورت گیرد، زیرا در حال حاضر ایالات متحده آمریکا بر نظام بانکی عراق تسلط دارد و این مسئله بر روند تبادلات مالی تأثیرگذار است.

معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: جغرافیا دیگر مزیت مطلق نیست و نباید تنها بر پایه موقعیت جغرافیایی برنامه‌ریزی کرد. در بندر فاو اسکله‌های متعددی در حال احداث است و عراق با بهره‌گیری از موقعیت خود، دسترسی مناسبی به آب‌های آزاد پیدا کرده است.

دوستی با اشاره به جایگاه تاریخی آبادان گفت: آبادان الگوی نوین شهرنشینی را به ایران آموخت و دین بزرگی به گردن کشور دارد. مهم‌ترین مسئله آبادان در حال حاضر، موضوع زیست شهری است و باید برای حفظ و ماندگاری نیروی انسانی در این منطقه برنامه‌ریزی کرد.

وی ادامه داد: آبادان شهری با ظرفیت‌های گسترده است و کمتر نقطه‌ای در جهان را می‌توان یافت که هم‌زمان از منابع نفت، کشاورزی و آب برخوردار باشد. از این رو، لازم است میان ظرفیت‌ها هماهنگی ایجاد شود تا بتوان از آن‌ها در مسیر توسعه اقتصادی حداکثر بهره را برد.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه بازسازی ذخایر آبزیان از ضرورت‌های منطقه است، افزود: شیلات موظف به بازسازی ذخایر آبزیان است و با توجه به وجود آب‌های شور و شیرین در محدوده آبادان، این امکان به‌خوبی فراهم است.

وی درباره بازارچه مرزی اروندکنار نیز گفت: اگر فعالان اقتصادی منطقه آیین‌نامه یا پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت بازارچه داشته باشند از نظرات آنان به طور حتم استفاده خواهیم کرد.

دوستی در ادامه اظهار کرد: در خصوص گردشگری آبی و دریایی، وزارت کشور آمادگی دارد از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی حمایت قاطع انجام دهد و در صورت ارائه طرح‌های مشخص، تسهیلات لازم در این زمینه تخصیص داده خواهد شد.

وی تأکید کرد: کوچک شدن مقیاس پروژه‌ها در آبادان، موجب ضعف در خروجی‌ها شده است و باید اقدامات توسعه‌ای در ابعاد بزرگ‌تر و منسجم‌تر دنبال شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور بیان کرد: خروجی و نتیجه جلساتی مانند نشست امروز باید برای مردم ملموس و قابل مشاهده باشد، زیرا توسعه اجرایی از همه ارکان مهم‌تر است.

دوستی در پایان گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته منابع مالی بیشتر وارد پروژه‌های عمرانی شده و به بخش اقتصاد کمتر توجه شده است؛ همین مسئله باعث کاهش پویایی اقتصادی و خروج جمعیت روستایی از مناطق اطراف آبادان شده است.