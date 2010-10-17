بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان زن با سابقه 25 سال

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش صبح یکشنبه در حاشیه دومین روز از هفته انجمن اولیا و مربیان که در سالن حجاب برگزار شد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قانون بازنشستگی پیش از موعد لغو شده اما افرادی هستند که مشکلات خاص دارند و ناچار به بازنشستگی هستند گفت: اعتباری در این باره وجود ندارد و ما نمی توانیم کسی را بازنشسته کنیم، اما هم اکنون برای فرهنگیانی که مشکل خاص دارند به خصوص زنان، قانون بازنشستگی با 25 سال خدمت وجود دارد.

حاجی بابایی ادامه داد: اگر توافق دسته جمعی روی یک عده خاص تا سقف یک هزار نفر برای بازنشستگی بود می توانستیم کاری کنیم اما می دانم که به محض اینکه قانون بازنشستگی پیش از موعد دوباره اجرا شود، همه متوقع می شوند و خواهان بازنشستگی اند.

وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: در این برنامه سیاست گذاری درباره بازنشستگی به شکل جدی دنبال می شود و امیدواریم در این برنامه فکر اساسی برای کل کارکنان دولتی انجام بگیرد که اگر کسی مشکل خاصی داشت، بتواند بازنشسته شود و همچنین در این برنامه اعتبارات نیز برای آن در نظر گرفته شود چون منابع داخلی در وزارتخانه ها برای اجرای این قانون کافی نیست.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه خانواده نقش کلیدی و اصلی را در تربیت دارد، گفت: اگرچه وزارت آموزش و پرورش یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت است اما خانواده مهمتر از آن است و انجمن اولیا و مربیان قصد دارد هماهنگی بالایی را بین آموزش و پرورش و والدین به وجود آورد و حضور آنها را در مدرسه پرنشاط تر و پررنگ تر و مسئولیت شناسی آنها را افزایش دهد.

حاجی بابایی از ایجاد ساختار جدید در انجمن اولیا و مربیان خبر داد و گفت: پیش بینی ما این است که با این ساختار جدید، پیوندی که شایسته خانواده و مدرسه است با برنامه ریزی بیشتر انجام گیرد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: حضور والدین دانش آموزان در مدرسه انتخاب نیست بلکه اضطرار است و هر والدینی که در مدرسه حضور نمی یابد به همان میزان نقصان در امر تعلیم و تربیت به وجود می آورند و اگر خانواده و مدرسه با هم هماهنگی و هم افزایی نداشته باشند، معضلات جدی به وجود می آید.

وی درباره برنامه های وزارت آموزش و پرورش برای استحکام روابط والدین و مدرسه گفت: ما باید در این زمینه کار فرهنگی کنیم و اهمیت حضور پدران و مادران در مدرسه و خسارتهای عدم حضورشان را تبیین کنیم.

حاجی بابایی با اشاره به صدور کارت میزان برای فرهنگیان نیز گفت: تا کنون 800 هزار کارت از طریق بانک ملی برای فرهنگیان صادر شده و بسیاری از آنها کارتهای خود را دریافت و از آن استفاده کرده اند اما محدودیتهایی را در کارتخوانها و مراکز خرید داشتیم که هم اکنون با پیگیری های لازم تا حدودی مرتفع شده است.