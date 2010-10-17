شش نمایش به جشنواره تئاتر گیلان راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نمایشهای راه یافته به بیست و سومین جشنواره تئاتر استان گیلان از هفتم تا دهم آبان ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء(ص) رشت اجرا می شود.

شش نمایش راه یافته به مرحله نهایی جشنواره از هفتم آبان ماه سال جاری هر روز ساعت 10 صبح و شش عصر در سالن وارش مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء‌(ص) رشت به اجرا در می آیند.

اختتامیه بیست و سومین جشنواره تئاتر گیلان، ساعت 18 عصر دوشنبه 10 آبان ماه امسال در سالن وارش مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء (ص) در رشت برگزار می شود.

همچنین نشست نقد و بررسی نمایشهای اجرا شده با حضور کارشناسان برجسته کشوری، ساعت چهار عصر در طول جشنواره در سالن دکتر رحمدل برگزار می شود.

نمایشهای راه یافته به مرحله نهایی این جشنواره شامل " همسایه آقا " به کارگردانی صادق مزاری جلالی از آستانه اشرفیه، " ماه و مه " به کارگردانی امیر بدر طالعی از رشت، " چشمهای روشن اندوه " به علی بدر طالعی از رشت، " انتهای آسمان " به کارگردانی مجید کاظم زاده مژدهی از رشت، " به امید دیدار " به کارگردانی محمد پورجعفری از رودسر و " آنسوی پل " به کارگردانی فرشاد فرهودی از رشت است.