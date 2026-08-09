علیرضا جوقه‌دوست در گفتگو با خبرنگار مهر، از تولید نمایشی نوآورانه با عنوان «پنج روایت از میناب» خبر داد و گفت: برای نخستین بار در ایران با تلفیق ۲ ظرفیت سینما و تئاتر آماده شده و به نمایندگی از استان گیلان در ده کشور از چهار قاره جهان روی صحنه می‌رود.

وی افزود: این نمایش برای نخستین بار در ایران با بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت‌های سینما و تئاتر تولید شده و قرار است به نمایندگی از استان گیلان، در ده کشور از چهار قاره جهان به روی صحنه برود.

کارگردان این نمایش با اشاره به ترکیب بازیگران این اثر، اضافه کرد: بازیگران «پنج روایت از میناب» ترکیبی از هنرمندان استان‌های گیلان و هرمزگان هستند که همگی از چهره‌های شناخته‌شده سینما و تلویزیون ایران محسوب می‌شوند و این هم‌افزایی هنری، ظرفیت ویژه‌ای به اثر بخشیده است.

جوقه دوست با بیان اینکه تاکنون اجراهای موفقی در شهرهای رشت، بندرعباس و بندرلنگه داشته است، تصریح کرد: این اجراها با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کل بهزیستی استان گیلان برگزار شده است.

وی با تأکید بر لزوم حمایت مسئولان استانی از چنین تولیدات فرهنگی، خاطرنشان کرد: آثاری که قابلیت معرفی استان گیلان در سطح بین‌المللی را دارند، شایسته توجه ویژه مسئولان هستند. انتظار می‌رود نهادهای فرهنگی و اجرایی استان با نگاهی راهبردی، از اینگونه تولیدات فاخر حمایت کنند تا بتوانیم پرچم هنر گیلان را در عرصه جهانی برافراشته نگه داریم.

این کارگردان گیلانی با ابراز امیدواری نسبت به استقبال گسترده مخاطبان در اجراهای بین‌المللی، گفت: «پنج روایت از میناب» روایتی تازه از ظرفیت‌های هنری ایران اسلامی است و آمادگی کامل دارد تا در جایجای جهان، گوشه‌ای از فرهنگ غنی این مرز و بوم را به تصویر بکشد.