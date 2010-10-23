چاههای آب کشاورزان هرمزگان به کنتورهای هوشمند مجهز می شود

محمد مویدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، اظهارداشت: برای کنترل مقدار برداشت از منابع آب زیرزمینی، تجهیز چاههای آب به کنتورهای هوشمند در دستور کار این شرکت قرار دارد که 945 کنتور با اعتبار دو میلیارد ریال در این زمینه تاکنون خریداری شده و تا پایان سال 90 نیز مراحل نصب 200 کنتور را برنامه ریزی نموده ایم.

مویدی با اشاره به اینکه ساخت سدهای جدید به عنوان رهکاری برای مهار آبهای سطحی هرمزگان مدنظر است، بیان داشت: در حال حاضر سه سد "مرک و دهارن"، "گابریک" و "سرنی" با ظرفیت 515 میلیون مترمکعب جهت مهار بخشی از آبهای از دسترس خارج شده، در دست مطالعه است که با ساخت این سه سد در دست اقدام توان تنظیم آبهای سطحی به حدود 880 میلیون مترمکعب در سال افزایش می یابد.

معاون بهره بردای آب منطقه ای استان هرمزگان با بیان اینکه 54 درصد آبهای سطحی از طریق سدهای میناب، جگین و شمیل و نیان مهار می شود و حدود 32 درصد از این آبها نیز از استان هرمزگان خارج شده و به دریای عمان و خلیج فارس می ریزد، گفت: ذخیره فعلی سد استقلال 127 میلیون مترمکعب است که از طریق آن شش هزار هکتار از اراضی حقابه بران دشت میناب و دو هزار هکتار از اراضی صیفی کاران شمال دشت میناب تا پایان سال و آب شرب بندرعباس تا پایان شهریور 90 تامین می شود.

معاون بهره بردای آب منطقه ای استان هرمزگان خاطرنشان کرد: سد استقلال دارای 14 دریچه سرریز در قسمت بالا است که این دریچه ها با ظرفیت تخلیه 12 هزار متر مکعب در ثانیه در صورت وقوع سیلاب آب را تخلیه می کنند همچنین دو دریچه تخلیه کف نیز در قسمت پایین این سد است که با ظرفیت تخلیه 200 متر مکعب در ثانیه رسوبات را از پایین سد تخلیه می کند.

وی با اشاره به لزوم تعمیر این دریچه ها و نقش موثر آنها در ایمنی و پایداری سد، گفت: اعتباری معادل 60 میلیارد ریال جهت سرریز سد نیاز است.

به گفته وی، استان هرمزگان 73 دشت دارد که 20 دشت آن به دلیل اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی برای توسعه بهره برداری از این منابع ممنوع اعلام شده است و چهار دشت نیز به همین دلیل در وضعیت ممنوع بحرانی است.