جشن شب یلدا ویژه کودکان تحت پوشش بهزیستی بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر یکشنبه شب در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت توجه به آئینهای سنتی ایرانی و نقش آن در تقویت همبستگی اجتماعی، بر ضرورت حمایت از کودکان تحت پوشش بهزیستی تأکید کرد.
محمد مظفری با اشاره به جایگاه ویژه کودکان در جامعه، افزود: برگزاری چنین جشنهایی علاوه بر ایجاد شادی و نشاط موجب تقویت اعتماد به نفس و حس تعلق اجتماعی در میان کودکان میشود.
فرماندار بوشهر همچنین بر همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت خیران در حمایت کودکان تحت پوشش بهزیستی تأکید کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: آئینهای سنتی همچون شب یلدا فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایرانی به نسلهای جدید و ایجاد خاطرات مثبت برای آنان است.
گفتنی است که در پایان این جشن، مسئولان حاضر ضمن گفتوگو با مربیان بر استمرار حمایتهای اجتماعی و فرهنگی از کودکان تحت پوشش تأکید کرد
