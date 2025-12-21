به گزارش خبرنگارمهر، سید مهدی حسینی عصر یکشنبه در ستاد تنطیم بازار ساوه

از تشدید نظارت‌ها بر بازار این شهرستان خبر داد و خواستار برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و تخلف صنفی شد.

حسینی با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت مدیریت صحیح بازار اظهار کرد: کنترل و ساماندهی بازار از اولویت‌های جدی مدیریت این شهرستان است و هیچ‌گونه کوتاهی در نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت عرضه کالاها پذیرفتنی نیست.

فرماندار ساوه با بیان اینکه بازرسی‌ها باید هدفمند، مستمر و مؤثر باشد، گفت: تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و انتظامی مورد توجه ویژه است.

حسینی افزود: هم‌افزایی بین فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، اصناف و دستگاه‌های نظارتی نقش مهمی در ایجاد ثبات، آرامش و اعتماد عمومی در بازار دارد.

وی همچنین از صدور ایجاد هشت بازارچه روز در نقاط مختلف شهر ساوه خبر داد و گفت: راه‌اندازی این بازارچه‌ها با هدف دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالاهای اساسی، کاهش واسطه‌گری و عرضه مستقیم محصولات با قیمت مناسب انجام خواهد شد.

وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان و بهبود معیشت مردم عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود با راه‌اندازی این بازارچه‌ها، تعادل نسبی در قیمت‌ها ایجاد و فشار اقتصادی بر خانوارها کاهش یابد.

در پایان این جلسه، بر تداوم برگزاری جلسات تنظیم بازار، رصد مستمر وضعیت عرضه و تقاضا و پیگیری جدی مصوبات برای حفظ ثبات بازار و تأمین نیازهای اساسی شهروندان ساوجی تأکید شد.