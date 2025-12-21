  1. استانها
حسینی: هشت بازارچه روز در ساوه راه‌اندازی می‌شود

ساوه -فرماندار ساوه با اشاره به اینکه بازار زیرذره‌بین نظارت است، گفت: هشت بازارچه روز در این شهر راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، سید مهدی حسینی عصر یکشنبه در ستاد تنطیم بازار ساوه
از تشدید نظارت‌ها بر بازار این شهرستان خبر داد و خواستار برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و تخلف صنفی شد.

حسینی با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت مدیریت صحیح بازار اظهار کرد: کنترل و ساماندهی بازار از اولویت‌های جدی مدیریت این شهرستان است و هیچ‌گونه کوتاهی در نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت عرضه کالاها پذیرفتنی نیست.

فرماندار ساوه با بیان اینکه بازرسی‌ها باید هدفمند، مستمر و مؤثر باشد، گفت: تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و انتظامی مورد توجه ویژه است.

حسینی افزود: هم‌افزایی بین فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، اصناف و دستگاه‌های نظارتی نقش مهمی در ایجاد ثبات، آرامش و اعتماد عمومی در بازار دارد.

وی همچنین از صدور ایجاد هشت بازارچه روز در نقاط مختلف شهر ساوه خبر داد و گفت: راه‌اندازی این بازارچه‌ها با هدف دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالاهای اساسی، کاهش واسطه‌گری و عرضه مستقیم محصولات با قیمت مناسب انجام خواهد شد.

وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان و بهبود معیشت مردم عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود با راه‌اندازی این بازارچه‌ها، تعادل نسبی در قیمت‌ها ایجاد و فشار اقتصادی بر خانوارها کاهش یابد.

در پایان این جلسه، بر تداوم برگزاری جلسات تنظیم بازار، رصد مستمر وضعیت عرضه و تقاضا و پیگیری جدی مصوبات برای حفظ ثبات بازار و تأمین نیازهای اساسی شهروندان ساوجی تأکید شد.

