ساعت اوج مصرف برق در كشور به سمت روز مي رود

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" مدير ديسپاچينگ ملي شركت توانير در خصوص علل رشد سريع مصرف برق در كشور اين گفت: علت اوليه اين رشد سريع ، افزايش مصرف در صنايع بزرگ و همچنين برقيشدن چاههاي كشاورزي و رواج استفاده از كولرهاي گازي مدرن و نيز قيمت پايين تعرفههاي برق دانست.
دكتر شهرام ساماني افزود: به سبب مشكلاتي كه به لحاظ اوج مصرف به دليل تغيير الگوي آن داشتيم تابستان پرتنشي را پشت سر گذرانديم، چرا كه براي حصول اطمينان از تامين برق مطمئن و به حداقل رساندن اختلال و قطعيهاي برق در طول تابستان، سختيهاي زيادي را تحمل كردهايم.
وي روند مصرف انرژي در ساعات مختلف شبانهروز و افزايش ضريب بار را نشاندهنده افزايش ميزان مصرف در ساعات روز دانست واظهار داشت: اين امر به ما يادآوري ميكند كه به تدريج به دليل صنعتيتر شدن كشور، تغيير شرايط اقتصادي مصرفكنندهها و در نتيجه تغيير نوع مصرف در طول روز، مصرف بالاتري را نسبت به گذشته خواهيم داشت كه بيشباهت به الگوي مصرف در كشورهاي اروپايي و آمريكا نيست.
دكتر ساماني با اشاره به رشد 9 درصدي مصرف برق در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه،افزود: در كشورهاي غربي قله مصرف در روزبوده و ما نيز به تدريج به آن سمت حركت ميكنيم، به اين صورت كه فاصله قله مصرف ساعات پيك شب از قله مصرف روز كم شده و دوره زماني كه ما بايد توليد بالايي را تامين كنيم علاوه بر 2 يا 3 ساعت پيك شب، 4 يا 5 ساعت در طول روز نيز خواهد بود.
اين تغيير در ماهيت مصرف فلسفههاي برنامه ريزي ما را تحتالشعاع قرار داده و صنعت برق از هم اكنون مشغول برنامهريزي براي اوج مصرف روز در سال آينده است.
انرژي مورد نياز مصرف برق در شش ماه اول مسال حدود 9 درصد نسبت به شش ماه اول سال گذشته رشد داشته است.
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