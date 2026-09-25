به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المصری الیوم، مصطفی مدبولی روز جمعه در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با اشاره به چالشهای پیش روی جهان، خواستار بازگرداندن اعتماد به نظام بینالمللی شد.
وی تأکید کرد که جهان نیازمند چندجانبهگرایی مؤثری است که در آن صدای تمامی کشورها شنیده شود و برابری آنها در حاکمیت تضمین گردد.
مدبولی با اشاره به وضعیت خاورمیانه، مسئله فلسطین را شاهدی آشکار بر اختلال و ناکارآمدی نظام بینالمللی دانست و بار دیگر مخالفت قاطع قاهره را با طرح کوچاندن فلسطینیها از سرزمین مادری شان اعلام کرد.
وی هدف اصلی مصر را تحقق تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین دانست و بر ضرورت تثبیت آتشبس در نوار غزه بر اساس طرحهای پیشنهادی تأکید کرد.
نخستوزیر مصر در ادامه سخنان خود به موضوع امنیت آبی اشاره کرد و رود نیل را شریان حیاتی و وجودی ملت مصر دانست.
وی تصریح کرد که امنیت آبی مصر موضوعی حیاتی و غیرقابل مذاکره است و تأکید کرد که منابع آبی فرامرزی باید بستری برای همکاری باشند، نه عرصهای برای مناقشه.
مدبولی همچنین هشدار داد که هرگونه اقدام یکجانبه که امنیت آبی مصر را تهدید کند، مورد حمایت قاهره نخواهد بود.
مدبولی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره تبدیل بحرانهای منطقهای به عرصهای برای رقابتهای بینالمللی هشدار داد و بر لزوم بررسی امنیت منطقه به عنوان یک محیط بههمپیوسته تأکید کرد.
وی همچنین خواستار اصلاح ساختار نهادهای بینالمللی و شورای امنیت شد و گفت که ساختارهای فعلی دیگر بازتابدهنده واقعیتهای کنونی جهان نیستند.
نخستوزیر مصر در پایان، بر ضرورت اصلاح نظام مالی بینالمللی، تدوین چارچوبهای حکمرانی برای هوش مصنوعی جهت حفظ حریم خصوصی و شفافیت، و همچنین مدیریت تغییرات اقلیمی همگام با مبارزه با فقر تأکید کرد.
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