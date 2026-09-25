دیدار وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در حاشیه هشتاد و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار، همتای عربستانی را در جریان تفاهم ایران و عمان درباره مسیرهای تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز قرار داد.



وزیر امور خارجه با اشاره به عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت اعتماد، به‌ویژه در زمینه سازوکارهای امنیتی مبتنی بر تعامل بین کشورهای منطقه، ابراز امیدواری کرد همه طرف‌های موثر منطقه‌ای با در نظر گرفتن تجربه ناگوار ۷ ماه اخیر و سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات برخی طرف های منطقه‌ای جهت تدارک و اجرای تجاوز نظامی علیه ایران، در این راستا با هم همکاری کنند.



در این دیدار درباره روابط دوجانبه تهران - ریاض و اهمیت تلاش دوجانبه برای ارتقای روابط در عرصه‌های مورد علاقه مشترک نیز گفتگو و تبادل نظر شد.