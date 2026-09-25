میرعباس زاده: دفاع مقدس روایت فرهنگ مسئولیت‌ پذیری امت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم میرعباس‌زاده شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم آستارا با بیان اینکه حکایت دفاع مقدس داستان تفنگ و جنگ نیست، اظهار کرد: دفاع مقدس روایت فرهنگی است که ملت‌ها را به امت تبدیل می‌کند؛ امتی که حول یک آرمان احساس مسئولیت، درد و وظیفه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه انبیا برای امت‌سازی آمدند، افزود: مهم‌ترین درس پیامبر اکرم(ص) این بود که مردم را نه از خدا جدا کرد و نه از جامعه؛ مسلمان واقعی کسی است که اهل معنویت و در عین حال اهل مسئولیت اجتماعی باشد.

دبیر ستاد امر به معروف استان اردبیل با انتقاد از نگاه‌های منفعلانه در دین‌داری گفت: پیامبر اسلام(ص) فرمود کسانی که تنها به اعتکاف و عبادت بدون مسئولیت اجتماعی بسنده می‌کنند، متکلف جامعه هستند؛ زیرا دین باید در صحنه اجتماع خود را نشان دهد و همین جنگ‌های اخیر امت اسلام و انقلاب اسلامی را مقاوم‌تر کرده است.

وی با تأکید بر اینکه یادواره‌های شهدا مجالس ترحیم نیستند، تصریح کرد: ما پای صحبت شهدا نشسته‌ایم تا از آرمان‌های آنان بشنویم؛ آرمان شهدا همان آرمان انبیا، کربلا و شهدای صدر اسلام است و دفاع آنان دفاع از الله‌اکبر و ارزش‌های الهی بود.

میرعباس زاده با هشدار نسبت به ترور مفاهیم قدسی در جنگ رسانه‌ای امروز گفت: دشمن تلاش می‌کند ارزش‌ها را ضد ارزش و ضد ارزش‌ها را ارزش جلوه دهد؛ بی‌حجابی را جای حجاب، بی‌غیرتی را جای غیرت و تحریف مفهوم شهید را جای تقدس شهادت بنشاند.

وی تأکید کرد: همه اقشار جامعه مرهون خون شهدا هستند؛ اگر شهدا نبودند هیچ لباسی—روحانیت، پزشکی، معلمی یا تجارت—نمی‌توانست در جامعه عرض‌اندام کند. بنابراین دفاع از آرمان‌های شهدا واجب و فریضه است.

دبیر ستاد امر به معروف استان اردبیل با طرح این پرسش که اگر یکی از شهدا امروز در جمع ما حاضر شود چه مطالبه‌ای دارد؟ گفت: شهید نمی‌گوید چرا عکس مرا نصب نکرده‌اید؛ می‌گوید با آرمان‌هایی که برایشان جان دادم چه کرده‌اید. شهدا اهل شعار نبودند؛ اهل عمل بودند و از ما نیز عمل می‌خواهند.

وی دفاع از آرمان‌ها را دفاع از مفاهیم قدسی، انقلاب اسلامی، مکتب روح‌الله و منویات رهبر شهید دانست و افزود: شیعه زمانی جانش را از دست می‌دهد که بی‌تفاوت باشد؛ بی‌تفاوتی آفت امت است.

میرعباس زاده با اشاره به توصیه‌های امام راحل درباره سه رکن ایمان، بصیرت و امید گفت: ایمان دژ مستحکم در برابر یاوه‌گویی‌های مستکبران است، اما ایمان بدون بصیرت کافی نیست؛ بصیرت یعنی شناخت حق و باطل در هنگامی که می‌خواهند آن را مخلوط کنند. امید نیز نیرویی است که ترس را از دل مؤمن می‌زداید.

وی با بیان اینکه سنت‌های الهی جاری است، افزود: همان خدایی که موسی را بر فرعون پیروز کرد، امروز نیز حامی مؤمنان است و ما به ظهور و آینده روشن امیدواریم.

دبیر ستاد امر به معروف استان اردبیل در پایان گفت: آمریکا در مردابی که خود ساخته دست‌وپا می‌زند و به فضل الهی منطقه را ترک خواهد کرد. شما مردمی که پای لا اله الا الله و لبیک یا حسین ایستادید، ان‌شاءالله در همین میدان‌ها جشن پیروزی را برپا خواهید کرد.