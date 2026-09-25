به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری لبنان از تداوم حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب این کشور خبر دادند. جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «القنطره» در جنوب لبنان را هدف قرار داده و توپخانه این رژیم نیز منطقه «وادی زبقین» در شهرستان صور و همچنین منطقه «دوحة کفررمان» را گلوله باران کرده است.

علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای رژیم صهیونیستی با استفاده از سلاح‌های مسلسل، اقدام به تیراندازی به سمت مناطقی از «المنصوری» و «صربین» در شهرستان بنت جبیل نموده‌اند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی از اوایل مارس، حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده است؛ تجاوزاتی که علاوه بر شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان لبنانی، منجر به آوارگی بیش از یک میلیون نفر شده و بخش‌هایی از جنوب لبنان را نیز تحت کنترل خود درآورده است.

شایان ذکر است که در اوایل تیرماه ۱۴۰۵، لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا و پس از مذاکرات مستقیم در واشنگتن، «توافق چارچوب» را برای پایان دادن به جنگ امضا کردند. با این حال، رژیم تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همچنان با تداوم حملات و تخریب زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی، به نقض حاکمیت لبنان ادامه می‌دهد.

