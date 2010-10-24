ثبات بازار سکه و طلا / ادامه جلسات رفع مشکل مالیات ارزش افزوده

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در روز جاری را 354 هزار تومان، طرح جدید را 335 هزار تومان، نیم سکه را 167 هزار تومان و ربع سکه را 84 هزار و 500 تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه قیمت انواع سکه امروز نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است، افزود: تنها قیمت سکه طرح امام(ره) امروز 2 هزار تومان نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

وی قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار را امروز 33 هزار و 900 تومان و هر اونس طلای جهانی را نیز 1328 دلار اعلام کرد و افزود: قیمت طلا و سکه طی روزهای اخیر کاهش یافته بود تا به قیمت فعلی رسید.

کشتی آرای ادامه داد: امروز با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی، قیمتها همچون روز گذشته است و پیش بینی می شود که تا چند روز آینده نیز به همین صورت باقی بماند.

وی با بیان اینکه هنوز سکه ها با پلمپ بانک مرکزی وارد بازار نشده است، تصریح کرد: هنوز سکه های گرمی نیز توسط بانک مرکزی وارد بازار نشده است.

این در حالی است که علی عادلی رئیس بانک کارگشایی پیش از این از ورود سکه های یک بهار آزادی طرح امام (ره) به بازار با بسته بندی بانک مرکزی خبرداده بود.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در پایان از ادامه جلسات اتحادیه طلا و جواهر، مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع مشکل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا و جواهر خبرداد.