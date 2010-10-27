شناسایی تخلفات اضافه تناژ در خوزستان افزایش یافت

سیدمحمدحسین مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: این میزان شناسایی در پی افزایش باسکولهای هوشمند، افزایش تعمیر و نگهداری سرویس دهی باسکولها، بهبود سامانه توزین در حال حرکت و افزایش کنترل پلیس راه استان حاصل شده است.

وی با اشاره به اینکه استان خوزستان رتبه نخست اضافه تناژ در کشور را دارد، افزود: بیشترین تخلفات اضافه تناژ در مسیرهای اهواز - سه راهی کوپال، اهواز - اندیمشک، اهواز - شوشتر و شوشتر - ملاثانی صورت گرفته است.



معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های خوزستان گفت: خودروهای باری که دارای اضافه تناژ باشند با توجه به مقدار اضافه بار و مسافت طی شده جریمه می شوند.



مرعشی اظهار داشت: تخلفات اضافه بار در سال 1385، 9 هزار و 292 فقره، در سال 1387، پنج هزار و 40 فقره و در سال 1388 دو هزار و 786 فقره به ثبت رسیده که کاهش 70 درصدی تخلفات سال گذشته نسبت به سال 1385 که سال پایه است را نشان می‌ دهد.



وی همچنین از اختصاص 670 میلیون ریال اعتبار به منظور خرید و تجهیز باسکولهای استان خبر داد و تاکید کرد: اضافه تناژ سبب تخریب آسفالت، کاهش استهلاک خودرو، افزایش تصادفات و ترافیک جاده ها می شود.



معاون حمل و نقل و پایانه‌های خوزستان همچنین از اجرای طرح ایمنی و کنترل تصادفات در محورهای پرحادثه استان در سال‌ جاری خبر داد و گفت: محورهای اهواز - اندیمشک، اندیمشک ـ پل زال و اهواز بندر امام دارای بالاترین نرخ تصادفات در بین جاده‌ های استان است.



مرعشی خاطرنشان کرد: این طرح که توسط پلیس راه استان با همکاری اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ ها اجرا می‌شود، شامل افزایش گشتها و سیستم کنترل است.