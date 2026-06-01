۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۲

تخلفات اضافه‌بار در خوزستان ۲۸ درصد کم شد

اهواز - رئیس اداره ایمنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: تخلفات اضافه‌بار در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل در خوزستان ۲۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان نونژاد صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد حوزه ترافیک و حمل‌ونقل استان اظهار کرد: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد تخلفات اضافه‌بار به چهار هزار و ۶۱۰ مورد رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۶ هزار و ۴۳۷ مورد بود. وی افزود: در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز چهار هزار و ۴۴۱ مورد تخلف اضافه‌بار در استان ثبت شد.

وی با اشاره به وضعیت مراکز معاینه فنی ادامه داد: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد خودروهای قبولی در مراکز معاینه فنی به ۱۸ هزار و ۹۶۸ دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس اداره ایمنی و پایش حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با بیان اینکه مجموع مراجعات به مراکز معاینه فنی در این مدت ۱۹ هزار و ۷۹۸ دستگاه بوده است، تصریح کرد: در همین بازه زمانی، دو هزار و ۴۲۳ دستگاه خودرو مردود شدند.

نونژاد در بخش دیگری از سخنان خود به تخلفات خاص اضافه‌بار اشاره کرد و گفت: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد این تخلفات ۷۷ فقره ثبت شد و میزان اضافه تناژ ثبت‌شده نیز ۲۱۵ تن بود. وی افزود: در اردیبهشت‌ماه نیز ۶۸ فقره تخلف اضافه‌بار به ثبت رسید.

