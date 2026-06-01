به گزارش خبرنگار مهر، احسان نونژاد صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد حوزه ترافیک و حمل‌ونقل استان اظهار کرد: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد تخلفات اضافه‌بار به چهار هزار و ۶۱۰ مورد رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۶ هزار و ۴۳۷ مورد بود. وی افزود: در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز چهار هزار و ۴۴۱ مورد تخلف اضافه‌بار در استان ثبت شد.

وی با اشاره به وضعیت مراکز معاینه فنی ادامه داد: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد خودروهای قبولی در مراکز معاینه فنی به ۱۸ هزار و ۹۶۸ دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس اداره ایمنی و پایش حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با بیان اینکه مجموع مراجعات به مراکز معاینه فنی در این مدت ۱۹ هزار و ۷۹۸ دستگاه بوده است، تصریح کرد: در همین بازه زمانی، دو هزار و ۴۲۳ دستگاه خودرو مردود شدند.

نونژاد در بخش دیگری از سخنان خود به تخلفات خاص اضافه‌بار اشاره کرد و گفت: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد این تخلفات ۷۷ فقره ثبت شد و میزان اضافه تناژ ثبت‌شده نیز ۲۱۵ تن بود. وی افزود: در اردیبهشت‌ماه نیز ۶۸ فقره تخلف اضافه‌بار به ثبت رسید.