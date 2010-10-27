برداشت کنجد در خوزستان آغاز شد

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در سال جاری در استان 9 هزار هکتار بذر کنجد کشت شده که نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش سطح داشته است.

وی با بیان اینکه تاکنون هشت هزار هکتار از مزارع زیر کشت کنجد برداشت شده، افزود: پیش بینی می شود در سال جاری هشت هزار تن محصول کنجد تولید و در صنایع داخلی و خارج استان فراوری شود.



موسوی تصریح کرد: استان خوزستان بعد از استان فارس از لحاظ سطح زیر کشت دانه روغنی کنجد رتبه دوم را در اختیار دارد.



وی عملکرد برداشت کنجد را در هر هکتار 750 کیلوگرم ذکر کرد و گفت: از هر یک هزار گرم کنجد، 450 گرم روغن کنجد حاصل می شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین گفت: اجرای صحیح طرح هدفمند کردن یارانه ها منجر به توسعه پایدار در بخش کشاورزی خواهد شد.



موسوی با اشاره به مصرف بالای انرژی در کشور عنوان کرد: هدر رفت منابع انرژی و عدم نهادینه شدن فرهنگ اصلاح الگوی مصرف با توسعه پایدار در بخش کشاورزی مغایرت دارد.



وی دسترسی عادلانه به منابع و از بین بردن فقر و محرومیت را از جمله اثرات مثبت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برشمرد.



موسوی، نوسازی ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی، اصلاح سیستمهای آبیاری، اصلاح سیستمهای حرارتی گلخانه ها، مرغداریها و دامپروریها و همچنین اصلاح پوشش گلخانه را از جمله سیاستهای حمایتی جهادکشاورزی در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ذکر کرد.