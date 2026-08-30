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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳

اردوی مشترک ملی پوشان بوکس در هند

اردوی مشترک ملی پوشان بوکس در هند

تیم ملی بوکس مردان اعزامی به ناگویا برای حضور در اردوی تمرینی مشترک فردا راهی هندوستان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، اردوی آماده‌ سازی تیم ملی بوکس مردان اعزامی به بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا این روزها در آکادمی ملی بوکس کشورمان و در سالن شهید همت در حال برگزاری است.

بر اساس برنامه‌ ریزی فدراسیون بوکس، تیم ملی مردان کشورمان فردا (دوشنبه ۹ شهریور) راهی اردوی تمرینی مشترک هندوستان خواهد شد.

علی حبیبی‌نژاد، مهدی کاظمی، دانیال شه‌ بخش و امیر اسماعیلی و سام استکی نفرات اعزامی به بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا هستند. همایون امیری به عنوان سرمربی، تیم ملی را همراهی خواهد کرد.

کد مطلب 6932358

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