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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۳ پروژه با اعتبار ۶۵۰ میلیارد تومان

بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۳ پروژه با اعتبار ۶۵۰ میلیارد تومان

ایلام - همزمان با هفته دولت، ۱۳ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری حدود ۶۵۰ میلیارد تومان در شهرستان هلیلان به بهره‌برداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی استاندار ایلام ظهر یکشنبه در سفر به شهرستان هلیلان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت و هفته وحدت، اظهار کرد: امروز به همراه جمعی از مدیران کل و نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، برای بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی و اقتصادی به شهرستان هلیلان سفر کردیم.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله عمران شهری و روستایی، کشاورزی، تأمین آب و زیرساخت‌های خدماتی اجرا شده‌اند و مجموع اعتبار آنها حدود ۶۵۰ میلیارد تومان است.

استاندار ایلام، یکی از مهم‌ترین طرح‌های این سفر را پروژه مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان عنوان کرد و گفت: این پروژه از مطالبات دیرینه مردم منطقه است و با رویکرد بیمارستانی در قالب تفاهم‌نامه میان وزارت بهداشت و استانداری ایلام پیگیری می‌شود.

کرمی ادامه داد: در مجموع ۳۶ پروژه در حوزه بهداشت و درمان در قالب تفاهم مشترک با وزارت بهداشت در استان تعریف شده است که تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شده و به بهره‌برداری برسند.

وی همچنین با اشاره به بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به هشت روستای دهستان داجیوند، بیان کرد: تأمین آب این روستاها از مطالبات قدیمی مردم منطقه بود که امروز به بهره‌برداری رسید.

استاندار ایلام افزود: در حوزه زردلان نیز حدود ۲۸ روستا با مشکل تأمین آب مواجه هستند که این موضوع در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم در فاز نخست، تعدادی از این روستاها و در ادامه سایر روستاها نیز از آب پایدار برخوردار شوند.

کرمی با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی هلیلان، گفت: این شهرستان از ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه کشاورزی برخوردار است و باید تمرکز بیشتری بر ظرفیت‌هایی داشته باشیم که می‌توانند اقتصاد منطقه را متحول و زمینه اشتغال و کاهش بیکاری را فراهم کند.

وی یکی از این طرح‌ها را ایستگاه پمپاژ کهر-داجیوند عنوان کرد و گفت: در سال جاری با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، از میان ۸۲ ایستگاه پمپاژ و تأمین آب مورد نیاز استان، ۱۵ ایستگاه در قالب تفاهم‌نامه مشترک در دستور کار قرار گرفته که ایستگاه کهره-داجیوند یکی از این پروژه‌هاست.

کرمی افزود: هفت ایستگاه دیگر نیز در قالب این تفاهم‌نامه در استان اجرا می‌شوند.

کد مطلب 6932109

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