به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی استاندار ایلام ظهر یکشنبه در سفر به شهرستان هلیلان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت و هفته وحدت، اظهار کرد: امروز به همراه جمعی از مدیران کل و نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، برای بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی و اقتصادی به شهرستان هلیلان سفر کردیم.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله عمران شهری و روستایی، کشاورزی، تأمین آب و زیرساخت‌های خدماتی اجرا شده‌اند و مجموع اعتبار آنها حدود ۶۵۰ میلیارد تومان است.

استاندار ایلام، یکی از مهم‌ترین طرح‌های این سفر را پروژه مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان عنوان کرد و گفت: این پروژه از مطالبات دیرینه مردم منطقه است و با رویکرد بیمارستانی در قالب تفاهم‌نامه میان وزارت بهداشت و استانداری ایلام پیگیری می‌شود.

کرمی ادامه داد: در مجموع ۳۶ پروژه در حوزه بهداشت و درمان در قالب تفاهم مشترک با وزارت بهداشت در استان تعریف شده است که تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شده و به بهره‌برداری برسند.

وی همچنین با اشاره به بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به هشت روستای دهستان داجیوند، بیان کرد: تأمین آب این روستاها از مطالبات قدیمی مردم منطقه بود که امروز به بهره‌برداری رسید.

استاندار ایلام افزود: در حوزه زردلان نیز حدود ۲۸ روستا با مشکل تأمین آب مواجه هستند که این موضوع در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم در فاز نخست، تعدادی از این روستاها و در ادامه سایر روستاها نیز از آب پایدار برخوردار شوند.

کرمی با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی هلیلان، گفت: این شهرستان از ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه کشاورزی برخوردار است و باید تمرکز بیشتری بر ظرفیت‌هایی داشته باشیم که می‌توانند اقتصاد منطقه را متحول و زمینه اشتغال و کاهش بیکاری را فراهم کند.

وی یکی از این طرح‌ها را ایستگاه پمپاژ کهر-داجیوند عنوان کرد و گفت: در سال جاری با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، از میان ۸۲ ایستگاه پمپاژ و تأمین آب مورد نیاز استان، ۱۵ ایستگاه در قالب تفاهم‌نامه مشترک در دستور کار قرار گرفته که ایستگاه کهره-داجیوند یکی از این پروژه‌هاست.

کرمی افزود: هفت ایستگاه دیگر نیز در قالب این تفاهم‌نامه در استان اجرا می‌شوند.