مدیریت مسجد در حوزه علمیه تدریس شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی شامگاه چهارشنبه در اولین دوره فرهنگی آموزشی ائمه جماعات مساجد کشور که در اردوگاه یاوران مهدی‌(عج) مسجد مقدس جمکران برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور از 18 سال قبل با تصویب شورای انقلاب فرهنگی آغاز به کار کرده است، گفت: جهت گیری این ستاد در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن بود که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار داشت.



وی گفت: در این راستا ستاد عالی کانونهای مساجد کشور طی مصوبه 302 شورای انقلاب فرهنگی شروع به فعالیت کرد که در آن زمان دکتر لاریجانی به عنوان وزیر ارشاد وقت این طرح را مطرح کرد که در کنار مساجد کشور کانونهای فرهنگی هنری تأسیس شود.



ارباب سلیمانی اظهار داشت: امروز 18 سال از تأسیس ستاد عالی کانونهای مساجد کشور می‌گذرد و هم اکنون 8 هزار و 400 کانون در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند.



وی تحت پوشش قرار دادن کتابخانه‌های مساجد کشور را از دیگر مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و از وظایف ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور برشمرد و گفت: در حال حاضر 6 هزار و 500 کتابخانه در مساجد کشور وجود دارد که تحت پوشش ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور است.



وی در ادامه آموزش نیروی انسانی را از مأموریتهای دیگر ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور دانست و گفت: در این راستا 18 هزار نفر از جوانان مسجدی در شهر مقدس مشهد دوره‌های آموزشی را طی کردند که این امر باعث تحرک در عرصه فرهنگی مساجد شده است.



ارتباط متولیان مسجد با جوانان تقویت شود



ارباب سلیمانی با بیان اینکه ارتباط امامان جماعت مساجد با جوانان باید تقویت شود، افزود: گاها در برخی از مساجد مشاهده می‌شود که ائمه جماعت، هیئت امنای مساجد و همچنین خادمین مسجد ارتباط و رفتار خوبی با جوانان ندارند که باید در راستای تقویت ارتباط با جوانان و نوجوانان اهتمام جدی داشته باشیم.



وی اظهار داشت: عمران و آبادانی مساجد با حضور جوانان امکان پذیر است و در این راستا کمال کار زمانی است جوانان به صورت پر رنگ در مساجد حضور داشته باشندکه باید با برنامه ریزی‌های بیشتر در راستای جذب جوانان داشته باشیم.



ارباب سلیمانی بیان کرد: باید در حوزه‌های علمیه دروس و برنامه‌هایی در خصوص مدیریت مسجد طراحی شود که متأسفانه امروز مطلب خاصی به صورت مدون در این زمینه وجود ندارد.



دبیر ستاد عالی کانون های مساجد کشور در ادامه با بیان اینکه ائمه جماعات مساجد نباید به داشته‌های علمی خود اکتفا کنند و به آن راضی باشند، اظهار داشت: نقطه سقوط انسانها زمانی است که فکر کنند به کمال رسیده‌اند که باید بر اساس آموزه‌های اسلامی به خداوند و دیگران حسن ظن داشته و به خود سوظن داشته باشیم.



ارباب سلیمانی اضافه کرد: بالاترین مسئله‌ای که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده است مسئله آموزش و تعلیم است و مهمترین موضوعی هم که امام راحل به آن توجه داشت ارتباط مستمر با قرآن و فرهنگ اهل بیت‌(ع) بود که انس به قرآن و استفاده از آن باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.



وظیفه روحانیت شیعه در مقابله با القای شبهات



وی با بیان اینکه امروز دشمنان القای شبهات در بین نسل جوان را دنبال می‌کند گفت: باید در راستای ارتقای سطح مساجد، رشد روحانیت را داشته باشیم چرا که مدیریت فرهنگی مساجد به دست روحانی مسجد است که در این راستا باید موضوعات مختلف از جمله احکام، تفسیر، روایات در قالب‌های زیبا و دسته بندی شده توسط ائمه جماعات مساجد برای جوانان و مردم ارائه شود.



دبیر ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور با بیان اینکه در راستای حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی، روحانیت شیعه بار سنگینی بر دوش دارد افزود: امروز نباید تنها به مسجد محله خودمان اکتفا کنیم و باید با گسترش برنامه‌های فرهنگی مساجد دیگر شهرها و نیز کشور را تحت پوشش قرار دهیم که آثار و برکات آن می‌تواند در کل جهان تأثیرگذار باشد.



وی ادامه داد: دیروز آمریکا و دشمنان نظام به مرزهای جغرافیایی ما حمله کردند و امروز به مرزهای عقیدتی جوانان و خانواده ها هجوم برده است .



ارباب سلیمانی اضافه کرد: دشمن به خواب نرفته است و لحظه به لحظه در حال فعالیت است و در این راستا وزیر امور خارجه آمریکا در مصر به صراحت اعلام می‌کند که آمریکا به این نتیجه رسیده است که باید برای مدیریت جهان اسلام مساجد مسلمانان را مدیریت کرد و در این راستا مساجدی را در مرزهای کشور های اطراف ما بنا کرده‌اند که اهداف آنها را دنبال می‌کنند.



مساجد هدف دشمنان است



وی گفت: رادیوهای غربی در تحلیل‌های خود این گونه عنوان می‌کنند که برای رسیدن به اهدافمان در ایران با سه مانع، ائمه جماعات مساجد، بسیج و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مواجه هستیم و برای از میان برداشتن این موارد همه تلاش‌های خود را انجام می‌دهند.



دبیر ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور با بیان اینکه امروز مساجد ما در شأن مساجدی که باید در ایران اسلامی داشته باشیم نیست خاطرنشان کرد: دشمن امروز مساجد را هدف قرار داده است که باید همه تلاش کنیم تا با استفاده از ظرفیت‌های بالای مساجد برای تقویت اسلام و انقلاب گام بر داریم.



دبیر ستاد عالی کانون های مساجد کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در اجلاس سالانه نماز اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در پیام امسال خود توجه ویژه‌ای به مساجد داشتند و نکات عجیبی در این پیام نهفته بود که مقام معظم رهبری در این راستا تکلیف روحانیت، دستگاه‌های مختلف و شهرداری‌ها را در منشوری مشخص کردند که باید در همه حال این منشور را در برابر دیدگانمان مرور کنیم.



وی با بیان اینکه برگزاری این دوره‌های آموزشی برای ائمه جماعات مساجد کشور گامی کوچک برای رسیدن به قله‌های بزرگ در این زمینه است افزود: در این دوره بحثهای مختلفی نظیر، مهدویت، جنگ نرم، جایگاه اخلاق فردی و اجتماعی امام جماعت در گسترش اخلاق دینی، نقش امام جماعت در تربیت و جذب جوانان و موارد دیگر در قالب کارگاه‌های آموزشی توسط اساتید برجسته حوزه علمیه قم ارائه می‌شود.