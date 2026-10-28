  1. جامعه
  2. محیط زیست
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

تاکید بر افزایش تاب‌آوری اقلیمی و تداوم تولیدات کشاورزی

تاکید بر افزایش تاب‌آوری اقلیمی و تداوم تولیدات کشاورزی

سرپرست هیئت اعزامی ایران به کاپ ۱۷ گفت: دسترسی عادلانه کشورهای در حال توسعه به منابع مالی و فناوری برای حفاظت از تنوع زیستی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی، روز چهارشنبه در نشست وزرای کاپ ۱۷ با اشاره به جایگاه ایران در تنوع زیستی جهان و اقدامات کشور برای حفاظت از میراث طبیعی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از حدود یک درصد از مساحت خشکی‌های زمین، میزبان ۲.۷ درصد از تنوع زیستی جهان است و بخش‌هایی از دو نقطه داغ جهانی تنوع زیستی، قفقازی و ایرانی ـ آناتولی، را دربر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۵ هزار گونه جانوری مهره‌دار و بی‌مهره و بیش از ۸ هزار و ۶۶۰ گونه گیاهی در ایران زیست می‌کنند، افزود: حفاظت از گونه‌های در معرض تهدید، احیای جمعیت‌های آسیب‌پذیر و حفاظت و بازسازی زیستگاه‌های طبیعی، از اولویت‌های اصلی کشور در صیانت از میراث طبیعی است.

ظهرابی با اشاره به اقدامات ایران برای تحقق اهداف کنوانسیون تنوع زیستی گفت: راهبردها و برنامه‌های اقدام ملی تنوع زیستی کشور در راستای چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ ـ مونترال و با رویکردی جامع، فراگیر و مشارکتی بازنگری شده و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده است.

وی افزود: در این فرایند، با توجه ویژه به مشارکت زنان و جوانان و تقویت هم‌افزایی میان موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی، شورای راهبردی تنوع زیستی نیز با مشارکت ذی‌نفعان مختلف و با رویکرد «همه دولت، همه جامعه» تشکیل شده است.

سرپرست هیئت اعزامی ایران، حفاظت از گونه‌های شاخص، تدوین و اجرای برنامه‌های اقدام ویژه گونه‌ها، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، توسعه مراکز نجات، درمان و بازپروری حیات وحش و اجرای برنامه‌های احیای گونه‌ها را از جمله اقدامات کشور برای حفاظت از تنوع زیستی برشمرد.

ظهرابی با اشاره به گسترش مناطق حفاظت‌شده و بهبود مدیریت و پیوستگی اکولوژیک آنها اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۷.۶ درصد از عرصه‌های خشکی و دریایی ایران در قالب مناطق حفاظت‌شده یا سایر مناطق تحت حفاظت مؤثر (OECM) قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که کشور را به تحقق هدف جهانی حفاظت از ۳۰ درصد خشکی‌ها و دریاها تا سال ۲۰۳۰، موسوم به «۳۰ در ۳۰»، نزدیک‌تر می‌کند.

وی همچنین تنوع زیستی کشاورزی را از مؤلفه‌های مهم تنوع زیستی ایران دانست و بر نقش آن در تأمین امنیت غذایی، افزایش تاب‌آوری اقلیمی و تداوم تولیدات کشاورزی تأکید کرد.

سرپرست هیئت اعزامی ایران در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی حفاظت از تنوع زیستی کشور گفت: با وجود تهدیدهای موجود، از جمله پیامدهای منازعات مسلحانه اخیر بر عرصه‌های طبیعی، مناطق حفاظت‌شده و زیرساخت‌های حفاظت از تنوع زیستی، جمهوری اسلامی ایران همچنان به تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون پایبند است.

وی افزود: تمامی اقدامات انجام‌شده برای حفاظت و احیای تنوع زیستی کشور با اتکا به منابع مالی داخلی و بدون برخورداری از حمایت‌های بین‌المللی صورت گرفته است؛ چراکه تحریم‌های قهری یک‌جانبه، دسترسی ایران به حمایت‌های مالی، فنی و فناورانه بین‌المللی در این حوزه را محدود کرده‌اند.

ظهرابی با اشاره به هدف عملیاتی ۱۹ چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ ـ مونترال و ماده ۲۰ کنوانسیون تنوع زیستی تصریح کرد: اگر از همه اعضا انتظار می‌رود اهداف جهانی مشترکی را محقق کنند و به زمان‌بندی‌های تعیین‌شده پایبند باشند، باید دسترسی عادلانه، منصفانه و به‌موقع کشورهای در حال توسعه به منابع مالی، فنی و فناورانه و امکانات ضروری برای اجرای تعهدات، متناسب با واقعیت‌ها، اولویت‌ها و شرایط آن‌ها فراهم شود.

کد مطلب 6993012
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها