به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی، روز چهارشنبه در نشست وزرای کاپ ۱۷ با اشاره به جایگاه ایران در تنوع زیستی جهان و اقدامات کشور برای حفاظت از میراث طبیعی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از حدود یک درصد از مساحت خشکی‌های زمین، میزبان ۲.۷ درصد از تنوع زیستی جهان است و بخش‌هایی از دو نقطه داغ جهانی تنوع زیستی، قفقازی و ایرانی ـ آناتولی، را دربر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۵ هزار گونه جانوری مهره‌دار و بی‌مهره و بیش از ۸ هزار و ۶۶۰ گونه گیاهی در ایران زیست می‌کنند، افزود: حفاظت از گونه‌های در معرض تهدید، احیای جمعیت‌های آسیب‌پذیر و حفاظت و بازسازی زیستگاه‌های طبیعی، از اولویت‌های اصلی کشور در صیانت از میراث طبیعی است.

ظهرابی با اشاره به اقدامات ایران برای تحقق اهداف کنوانسیون تنوع زیستی گفت: راهبردها و برنامه‌های اقدام ملی تنوع زیستی کشور در راستای چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ ـ مونترال و با رویکردی جامع، فراگیر و مشارکتی بازنگری شده و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده است.

وی افزود: در این فرایند، با توجه ویژه به مشارکت زنان و جوانان و تقویت هم‌افزایی میان موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی، شورای راهبردی تنوع زیستی نیز با مشارکت ذی‌نفعان مختلف و با رویکرد «همه دولت، همه جامعه» تشکیل شده است.

سرپرست هیئت اعزامی ایران، حفاظت از گونه‌های شاخص، تدوین و اجرای برنامه‌های اقدام ویژه گونه‌ها، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، توسعه مراکز نجات، درمان و بازپروری حیات وحش و اجرای برنامه‌های احیای گونه‌ها را از جمله اقدامات کشور برای حفاظت از تنوع زیستی برشمرد.

ظهرابی با اشاره به گسترش مناطق حفاظت‌شده و بهبود مدیریت و پیوستگی اکولوژیک آنها اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۷.۶ درصد از عرصه‌های خشکی و دریایی ایران در قالب مناطق حفاظت‌شده یا سایر مناطق تحت حفاظت مؤثر (OECM) قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که کشور را به تحقق هدف جهانی حفاظت از ۳۰ درصد خشکی‌ها و دریاها تا سال ۲۰۳۰، موسوم به «۳۰ در ۳۰»، نزدیک‌تر می‌کند.

وی همچنین تنوع زیستی کشاورزی را از مؤلفه‌های مهم تنوع زیستی ایران دانست و بر نقش آن در تأمین امنیت غذایی، افزایش تاب‌آوری اقلیمی و تداوم تولیدات کشاورزی تأکید کرد.

سرپرست هیئت اعزامی ایران در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی حفاظت از تنوع زیستی کشور گفت: با وجود تهدیدهای موجود، از جمله پیامدهای منازعات مسلحانه اخیر بر عرصه‌های طبیعی، مناطق حفاظت‌شده و زیرساخت‌های حفاظت از تنوع زیستی، جمهوری اسلامی ایران همچنان به تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون پایبند است.

وی افزود: تمامی اقدامات انجام‌شده برای حفاظت و احیای تنوع زیستی کشور با اتکا به منابع مالی داخلی و بدون برخورداری از حمایت‌های بین‌المللی صورت گرفته است؛ چراکه تحریم‌های قهری یک‌جانبه، دسترسی ایران به حمایت‌های مالی، فنی و فناورانه بین‌المللی در این حوزه را محدود کرده‌اند.

ظهرابی با اشاره به هدف عملیاتی ۱۹ چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ ـ مونترال و ماده ۲۰ کنوانسیون تنوع زیستی تصریح کرد: اگر از همه اعضا انتظار می‌رود اهداف جهانی مشترکی را محقق کنند و به زمان‌بندی‌های تعیین‌شده پایبند باشند، باید دسترسی عادلانه، منصفانه و به‌موقع کشورهای در حال توسعه به منابع مالی، فنی و فناورانه و امکانات ضروری برای اجرای تعهدات، متناسب با واقعیت‌ها، اولویت‌ها و شرایط آن‌ها فراهم شود.