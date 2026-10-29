https://mehrnews.com/x3dsFz ۷ آبان ۱۴۰۵، ۳:۴۴ کد مطلب 6993258 استانها گلستان استانها گلستان ۷ آبان ۱۴۰۵، ۳:۴۴ کلاله؛ تداوم حضور شبانه مردم در صحنه کلاله-مردم کلاله با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر بر استمرار وحدت و حفظ انسجام و همبستگی در صحنه تأکید کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6993258 کپی شد مطالب مرتبط دویست و چهل و دومین حماسه حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن دویست و چهل و سومین موج حضور بجنوردیها در میدان اجتماع مردم خمین در شب ۲۴۲ تجدبد عهد با رهبری شب ۲۴۲ بیعت فاطمی مردم دیار آفتاب با ولایت تداوم حضور حماسی مردم ولایتمدار محلات در شب ۲۴۲ مقاومت برچسبها گلستان کلاله تجمع مردمی
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