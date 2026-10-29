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۷ آبان ۱۴۰۵، ۳:۴۴

کلاله؛ تداوم حضور شبانه مردم در صحنه

کلاله؛ تداوم حضور شبانه مردم در صحنه

کلاله-مردم کلاله با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر بر استمرار وحدت و حفظ انسجام و همبستگی در صحنه تأکید کردند.

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کد مطلب 6993258

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