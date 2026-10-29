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۷ آبان ۱۴۰۵، ۳:۴۲

گالیکشی‌ها بار دیگر پای کار ایستادند؛ استمرار حضور مردم در تجمع شبانه

گالیکشی‌ها بار دیگر پای کار ایستادند؛ استمرار حضور مردم در تجمع شبانه

گالیکش-مردم گالیکش در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در صحنه بر تداوم همراهی و حمایت خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6993257

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