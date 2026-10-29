https://mehrnews.com/x3dsFy ۷ آبان ۱۴۰۵، ۳:۴۲ کد مطلب 6993257 استانها گلستان استانها گلستان ۷ آبان ۱۴۰۵، ۳:۴۲ گالیکشیها بار دیگر پای کار ایستادند؛ استمرار حضور مردم در تجمع شبانه گالیکش-مردم گالیکش در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در صحنه بر تداوم همراهی و حمایت خود تأکید کردند. دریافت 10 MB کد مطلب 6993257 کپی شد مطالب مرتبط دویست و چهل و دومین حماسه حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن حضور شبانه مردم در صحنه، جلوهای از دفاع از ولایت است دویست و چهل و سومین موج حضور بجنوردیها در میدان شب ۲۴۲ بیعت فاطمی مردم دیار آفتاب با ولایت اجتماع مردم خمین در شب ۲۴۲ تجدبد عهد با رهبری تداوم حضور حماسی مردم ولایتمدار محلات در شب ۲۴۲ مقاومت برچسبها گلستان تجمع مردمی گالیکش
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