بهره برداری همزمان از 9 پروژه جمع آوری آبهای سطحی در تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خاکـریـز آب مجـری طـرح هـای جمع آوری و هدایت آب های سطحی شهر تهران برای اجرای این 9 پروژه که در مجموع 4/10 کیلومتر طول دارد و شامل حفر تونل ، لوله گذاری ، دیوارچینی ، کول گذاری و 33 هزار متر مکعب حوضچه رسوبگیر است نزدیک به 172 میلیارد ریال هزینه کرده است.

حوضچه رسوبگیر کانال مسیل دارآباد ( باقلازار) که طول کانال آن 1350 متر و حجـم مخـازن آن حـدود 33 هزار متر مکعب است یکـی از پـروژه هـایـی است که بهـره بـرداری از آن آغـاز شده است . محدوده این پروژه از شمال شهرک نفت آغاز می شود و تا غرب پل اوشان در محل تقاطع کانال اصلی دارآباد امتداد می یابد.

پروژه تکمیل حوضچه رسوبگیر جمشیدیه یکی دیگر از این پروژه ها است که محل اجرای آن سرشاخه حوزه جمشیدیه در شمال شرقی تهران است که از غرب به کوه تخت حیران و حوزه گلابدره، از شرق به کوه خشکچال و حوزه دارآباد، از شمال به کوه کلکچال و از جنوب به محدوده شهری و پارک جمشیدیه محدود می شود.

پروژه تونل فرمانیه نیز دیگر پروژه ای است که بهره برداری از آن آغاز شده است محل اجرای این پروژه که درازای تونل آن 1790 متر و پهنای دهانه مقطع آن در طول مسیر در بیشترین عرض 200 سانتیمتر با ارتفاع 226 سانتیمتر است خیابان شهید لواسانی، حد فاصل خیابان عمار تا کوچه ثروتی است.

تونل فرمانیه با مقطع نیم تخم مرغی به روش ساخت بتون درجا و انجام همه عملیات فرعی از جمله حوضچه های ریزش، آدم روها، حوضچه های آشغال گیر و ضمائم آنها همچنین مجاری حاشیه خیابان و دیگر عملیاتی که برای بهره برداری لازم است احداث شده است.

اجرای تونل به طول 687 متر به قطر معادل دایره 1600 و 1800 میلیمتر با لولـه گـذاری از بتـون مسلـح پیش ساخته به قطر داخلی 800 و 1000 میلمتر از مشخصات کلی پـروژه ای است کـه همـراه با 528 متـر لوله گذاری برای جمع آوری آب های سطحی میدان فاطمی و خیـابـان جویبـار به اجـرا در آمـده و بـه بهره برداری رسیده است.

پروژه جمع آوری آب های سطحی خیابان دردشت و ترمیم کانال جاجرود نیـز با 2000 متـر لـولـه گـذاری پلی اتیلن به قطر 1200 میلیمتر در محدوده واقع در ضلع شمالی بزرگراه رسالت در امتداد خیابان دردشت تا میدان شقایق به اجرا در آمده و تا ابتدای خیابان مولایی تهران در خیابان شهید ثانی ادامه یافته است.

اجرای این پروژه علاوه بر جلوگیری از آبگرفتگی گذرگاه ها و رفع مشکلات رفت و آمد شهـرونـدان در پیاده رو و سواره رو موجب استفاده بهینه از آب های جمع آوری شده و پیشگیـری از بـروز معضـلات زیست محیطی می شود.

از آنجا که مسیل غیاثوند در راستای رودخانه جمشیدیه قرار گرفته و یکی از مسیل های انتقال سیلاب است و پل های موجود در تقاطع های این مسیل با خیابان های عمود بر آن دچار فرسودگی شده اند ، پروژه احداث پل های جدید این مسیل در خیابان های مریم ، مازیار و شهید عابدینی به اجرا در آمد و همزمان با دیگر پروژه ها بهره برداری از آن آغاز شد.

این پروژه شامل احداث پل درخیابان های یادشده و اجرای بای پس به ابعاد 80 ×120 سانتیمتـر و بتونـی در دو طرف پل ها است.

همچنین برای پیشگیری از سر ریز شدن آب کانال سیل برگردان غرب هنگام بروز سیلاب در محدوده حریم خط مترو از ایستگاه صادقیه تا اکباتان ، پروژه ترفیع دیوار ضلع جنوبی کانال سیل برگردان غرب به صورت بتونی و سنگی به طول 1357 متر مورد بهره برداری قرار گرفت.

پروژه ترمیم ، بازسازی و تکمیل کانال سرخه حصار نیز برای جمع آوری و هدایت آب های سطحی در انتهای پل بزرگراه بسیج تا ابتدای بلوار ابوذر به اجرا در آمد و بهره برداری از آن آغاز شد . برای اجرای این پروژه 4856 متر مکعب عملیات خاکبرداری ، 4973 متر مکعب بتون ریـزی ، بیش از 13 هـزار کیلـو گـرم آرماتور بندی و 913673 متر مکعب عملیات سنگی انجام گرفته است.

با آغاز بهره برداری از پروژه زهکشی خیابان معلم ( محله قصر) اهالی کوچه های زرتشت ، همایون ، خندان ، نجیبی نیا همچنین خیابان های امجدی منش ، معلم و مرودشت در منطقـه 7 شهـرداری تهـران شاهـد جمع آوری و هدایت آب های سطحی از این محدوده خواهند بود.

این پروژه با توجه به بالا بودن سطح آب های زیر سطحی در این منطقه و تجمع آب در زیر زمین واحد های مسکونی که نارضایتی شهروندان را در پی داشت در دستـورکـار شرکـت خـاکریزآب قـرار گرفـت و به بهره برداری رسید.