رستمی: راز و جرگلان نماد وحدت اقوام و مذاهب در خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی در همایش وحدت که در روستای حصارچه شهرستان راز و جرگلان برگزار شد، اظهار داشت: خراسان شمالی از وحدتی مثال‌زدنی برخوردار است و شهید خطیب، وزیر اسبق اطلاعات، نیز بر این ویژگی استان تأکید کرده بود؛ وحدتی که حتی قابلیت الگوبرداری دارد.

وی در ادامه افزود: وحدت امروز یک ضرورت و امر مهم در کشور است، چرا که دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد آسیب و اختلاف، تاب‌آوری جامعه را کاهش داده و وحدت و انسجام مردم را خدشه‌دار کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: برای ساختن و توسعه استان باید «ید واحده» باشیم. دشمنان تلاش می‌کنند ایران را چندپاره کنند، اما مردم ایران در تمام صحنه‌ها نشان داده‌اند که فرهنگ‌ها، اقوام و گویش‌های مختلف، قطعات یک پازل زیبا برای به تصویر کشیدن وحدت و انسجام ملی هستند.

رستمی با بیان اینکه شهرستان راز و جرگلان نماد وحدت در خراسان شمالی است، گفت: مردم این شهرستان با حضور در صحنه‌های مختلف، بر پایبندی خود به نظام جمهوری اسلامی و بیعت با رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند و مسئولان و دولتمردان نیز در همین مسیر تلاش می‌کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به پروژه‌های هفته دولت اظهار داشت: پروژه‌های افتتاحی و کلنگ‌زنی هفته دولت، حاصل تلاش و همراهی همه اجزای حاکمیت در استان است و این اقدامات با همکاری و همدلی مجموعه‌های مختلف به ثمر رسیده است.

وی با اشاره به شرایط کشور افزود: کشور در شرایط جنگی و تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، اما دولت وفاق ملی هم در کنار مردم ایستاده و هم از نیروهای مسلح پشتیبانی کرده است و در عین حال هیچ‌یک از خدمات خود به مردم را متوقف نکرده است.

رستمی بیان کرد: در هفته دولت امسال شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌هایی چندین برابر هفته‌های دولت گذشته بودیم که نشان‌دهنده تداوم خدمت‌رسانی و تلاش مجموعه دولت در شرایط دشوار است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های خراسان شمالی برای جذب سرمایه‌گذاری گفت: استان از امنیت پایدار برخوردار است و ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه استان استفاده کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: توسعه متوازن را در شهرستان راز و جرگلان شاهد خواهیم بود و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌ها و فرصت‌های این شهرستان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد.