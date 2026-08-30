عبدالرضا پیرحسینلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس، مسئولیتی تربیتی و اجتماعی برای پیوند این فرهنگ با هویت ایرانی و اسلامی دانش‌آموزان است.

وی افزود: آموزش و پرورش با نقش هویت‌ساز و تربیتی خود، پیوند فرهنگ ایثار و شهادت با هویت دانش‌آموزان را دنبال می‌کند.

پیرحسینلو تصریح کرد: سال گذشته یک‌هزار و ۲۶۳ یادواره شهدا در مدارس استان برنامه‌ریزی شد که ۶۵۴ مورد به صورت حضوری و مابقی غیرحضوری برگزار شد.

وی ادامه داد: برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس سراسر استان مرکزی اجرا و بیش از ۱۰۰ دیدار با خانواده‌های معظم شهدا انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد: در قالب طرح «لاله‌های روشن»، هر مدرسه حداقل یک شهید را معرفی و دانش‌آموزان و کادر مدرسه با زندگی و سیره او آشنا می‌شوند که این طرح امسال نیز ادامه دارد.

وی افزود: چهار هزار دانش‌آموز در جشنواره تولید محتوای فرهنگ ایثار و شهادت شرکت کردند و از ۲۸ برگزیده تجلیل شد.

پیرحسینلو بیان کرد: با دستور استاندار مرکزی، ۶ مدرسه به نام شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان نامگذاری و یک‌هزار و ۲۴۰ نهال به نام شهدا در مدارس این استان غرس شد.

وی گفت: آموزش و پرورش استان مرکزی در دوران دفاع مقدس ۱۸۲ شهید تقدیم انقلاب کرده و در جنگ رمضان نیز سه معلم و ۶ دانش‌آموز این استان به شهادت رسیدند.