عبدالرضا پیرحسینلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس، مسئولیتی تربیتی و اجتماعی برای پیوند این فرهنگ با هویت ایرانی و اسلامی دانشآموزان است.
وی افزود: آموزش و پرورش با نقش هویتساز و تربیتی خود، پیوند فرهنگ ایثار و شهادت با هویت دانشآموزان را دنبال میکند.
پیرحسینلو تصریح کرد: سال گذشته یکهزار و ۲۶۳ یادواره شهدا در مدارس استان برنامهریزی شد که ۶۵۴ مورد به صورت حضوری و مابقی غیرحضوری برگزار شد.
وی ادامه داد: برنامههای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس سراسر استان مرکزی اجرا و بیش از ۱۰۰ دیدار با خانوادههای معظم شهدا انجام شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد: در قالب طرح «لالههای روشن»، هر مدرسه حداقل یک شهید را معرفی و دانشآموزان و کادر مدرسه با زندگی و سیره او آشنا میشوند که این طرح امسال نیز ادامه دارد.
وی افزود: چهار هزار دانشآموز در جشنواره تولید محتوای فرهنگ ایثار و شهادت شرکت کردند و از ۲۸ برگزیده تجلیل شد.
پیرحسینلو بیان کرد: با دستور استاندار مرکزی، ۶ مدرسه به نام شهدای دانشآموز جنگ رمضان نامگذاری و یکهزار و ۲۴۰ نهال به نام شهدا در مدارس این استان غرس شد.
وی گفت: آموزش و پرورش استان مرکزی در دوران دفاع مقدس ۱۸۲ شهید تقدیم انقلاب کرده و در جنگ رمضان نیز سه معلم و ۶ دانشآموز این استان به شهادت رسیدند.
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