نیکویی: مصرف برق ادارات استان مرکزی ۲۳ درصد کاهش یافت

محمد نیکویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۸۲ درصد مصرف برق استان مرکزی در بخش‌های مولد صنعت و کشاورزی است، در حالی که این سهم در کشور ۳۴ درصد است.

وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با ۲۱ هزار کیلومتر شبکه و ۸۵۰ هزار مشترک، برق‌رسانی ۱۰۰ درصدی به شهرها و روستاهای این استان را پوشش می‌دهد.

نیکویی تصریح کرد: ناترازی برق کشور از ۲۲ هزار به ۱۳ هزار مگاوات کاهش یافته و استان مرکزی نزدیک به ۱۰ درصد این ناترازی را جبران کرده است.

وی ادامه داد: با هدف احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی طی سه سال، در سال نخست ۵۰۰ مگاوات محقق و در سال دوم نیز از هدف‌گذاری یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات، ۴۰۰ مگاوات اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی به ۹۰۰ مگاوات رسیده و ۲۲۷ نیروگاه پشت‌بامی نیز احداث شده است.

وی افزود: تولید نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی در پنج ماه نخست امسال به ۵۲۰ هزار مگاوات‌ساعت رسید که معادل ۱۵ درصد مصرف استان است که ظرفیت این نیروگاه‌ها نیز از ۶ به ۹۰۰ مگاوات افزایش یافته و رشد ۱۵۰ برابری داشته است.

نیکویی بیان کرد: با اجرای شیوه‌نامه صرفه‌جویی و هدف‌گذاری کاهش ۲۰ درصدی مصرف ادارات، میانگین مصرف برق دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی ۲۳ درصد کاهش یافت که در برخی دستگاه‌ها نیز این کاهش به ۳۹ و ۷۰ درصد رسیده است.