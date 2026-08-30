ناشران موسیقی شاکی جدید آنتروپیک شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، آنها مدعی هستند آزمایشگاه هوش مصنوعی مذکور یک کمپین گستاخانه از دانلود غیرقانونی (از طریق تورنت)، استخراج داده‌ها (اسکریپینگ) و دریافت آثار دارای حق تکثیر راه اندازی کرده است.

این شکایت روز جمعه در دادگاهی در کالیفرنیا ثبت شده است. ناشران موسیقی آنتروپیک را متهم کرده اند با استفاده از هزاران محصول شامل قانون کپی رایت در آموزش مدل های هوش مصنوعی کلاود، یک سرقت آشکار انجام داده است.

البته این نخستین شکایت سرقت مالکیت معنوی علیه آنتروپیک نیست. برخی از وکلایی که این شکایت را ثبت کرده اند، نماینده شرکت های گروه موسیقی کنکورد و گروه موسیقی یونیورسال هستند که شکایت شان در ژانویه سال جاری میلادی ثبت و به پرونده Bartz علیه آنتروپیک منجر شد که درآن گروهی ازمولفان این شرکت هوش مصنوعی را به استفاده از آثار شامل قانون کپی رایت در آموزش محصولاتی مانند کلاود متهم کردند.

در آن دادگاه به آنتروپیک دستور داده شد ۱.۵ میلیارد دلار غرامت به Bartz بپردازد زیرا طبق رای قاضی، هرچند استفاده از آثار دارای حق نشرتوسط شرکت هوش مصنوعی قانونی بوده، اما دستیابی به آن محتوا از طریق نقض غیرقانونی کپی‌رایت قانونی نبوده است.

اگرچه استدلال‌های مطرح‌شده در این پرونده‌ها مشابه هستند، اما تفاوت‌های کلیدی نیز وجود دارد. شکایتِ اخیر دامنه‌ای بسیار گسترده دارد و بر پایه پرونده‌های پیشین بنا شده است، از جمله متهم کردن شرکت «آنتروپیک» به «سرقت ادبی آشکار» از طریق دانلود غیرقانونی تورنت برای دستیابی به میلیون‌ها نسخه کتاب مانند برخی نمونه ها که حاوی متن ترانه و نت موسیقی هستند.