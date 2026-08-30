به گزارش خبرگزاری مهر ، فردین عینی از اجرای طرح اصلاح و بازطراحی پلههای ضلع تجاری سردر عالیقاپو با هدف ساماندهی فضای پیرامونی، ارتقای کیفیت منظر و بهبود شرایط دسترسی و حضورپذیری خبر داد.
مدیر پایگاه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی با تشریح روند شکلگیری این طرح گفت: در سال ۱۳۹۸ و همزمان با تهیه طرح بازسازی سردر عالیقاپو، دو رویکرد درباره تراز ارتفاعی بنا مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از طرح موضوع در شورای فنی ادارهکل و شورای فنی وزارت میراث فرهنگی، تصمیم بر بازسازی سردر در محل و تراز تاریخی مستندشده بر اساس شواهد و بقایای معماری و کاوشهای باستانشناختی گرفته شد.
وی افزود: این تصمیم با اولویت حفظ اصالت مکانی، تاریخی و کالبدی اثر اتخاذ شد و اختلاف تراز ایجادشده با برخی بناهای پیرامونی، از جمله مسجد و بخش تجاری، از پیامدهایی بود که در مرحله بهرهبرداری بیشتر نمایان شد.
عینی ادامه داد: با توجه به مشکلات بصری، عملکردی و اجتماعی ایجادشده در فضای پیرامونی سردر، طرح اصلاح و بازطراحی پلههای ضلع تجاری مجدداً در شورای راهبردی پایگاه و شورای فنی مورد بررسی قرار گرفت و اصلاح پلهها بهعنوان اقدامی تکمیلی برای ساماندهی محیط پیرامونی مورد تأکید قرار گرفت.
مدیر پایگاه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی تصریح کرد: در طراحی جدید تلاش شده است ضمن حفظ تراز تاریخی سردر، فرم و نحوه استقرار پلهها با ساختار معماری سردر و پلههای سمت خیابان هماهنگ شود و ارتباط بصری سردر با بخش تجاری و خیابان مجاور نیز بهبود یابد. این مداخله همچنین با هدف ارتقای کیفیت دسترسی، حضورپذیری و امنیت اجتماعی فضای پیرامونی انجام میشود.
این کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به مصالح پلههای فعلی گفت: بیش از ۹۰ درصد سنگهای موجود پس از جداسازی و آمادهسازی، در اجرای پلههای جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بنابراین این اقدام، تخریب و بازسازی یک بنای تاریخی نیست، بلکه اصلاح و ساماندهی فضای دسترسی و پیرامونی سردر عالیقاپو است.
عینی درباره کاشیهای تاریخی سردر نیز گفت: کاشیهای اصیل موجود در زمان جمعآوری، شمارهگذاری و به داخل مجموعه منتقل شدهاند. این کاشیها حدود ۱۰ درصد از کل کاشیهای سردر را شامل میشوند و به دلیل شرایط فنی و میزان آسیبدیدگی، امکان استفاده گسترده از آنها در کاشیکاری جدید وجود ندارد.
وی افزود: با هدف حفظ بخشی از مصالح اصیل و فراهم کردن امکان مشاهده و مطالعه نمونه تاریخی، حدود یک مترمربع از کاشیهای اصیل بهعنوان «شاهد» در کاشیکاری سردر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و سایر قطعات نیز بهعنوان آثار تاریخی نگهداری یا به نمایش گذاشته میشوند.
مدیرپایگاه جهانی شیخ صفی تأکید کرد: اصلاح پلههای ضلع تجاری، تغییری در تصمیم حفاظتی سال ۱۳۹۸ درباره حفظ محل و تراز تاریخی سردر عالیقاپو نیست، بلکه مداخلهای حداقلی و تکمیلی برای ایجاد تعادل میان حفاظت از اصالت و تمامیت اثر، ارتقای کیفیت منظر و بهبود شرایط عملکردی و اجتماعی فضای پیرامونی آن است.
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