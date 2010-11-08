به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در این دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران آثار برگزیده دوره پیشین در کنار آثار راه یافته به جشنواره به نمایش در می‌آید.

فیلم‌های "گرگ و میش" محمدعلی سلیمان زاده، "چهره" فرانک کاکو، "نام تو چیست" جورجز سالامه، "منها" کاظم ملایی، "زنده رود" جمال اسکویی، "بان لرزان" آرش رصافی، "آخرین لذت بزرگ" سیمون هیپ کینذ، "همه روزها شبیه هم نیستند" مارتین تارک و "رویاهای برفی" سالم صلواتی برگزیدگان جشنواره بیست و ششم هستند.

- استان‌های قزوین، گیلان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان، کردستان و کرمان برای برگزاری همزمانی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران آماده می‌شوند. بیست و هفتمین دوره این جشنواره همزمان با تهران به ابتکار ستاد برگزاری جشنواره با مشارکت ادارات کل و دفاتر سینمای جوانان در هشت استان کشور به نمایندگی از هشت منطقه فرهنگی برگزار می‌شود.

بیست وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از28 آبان تا سوم آذر برگزار می‌شود.