به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی شنبه شب در جمع مردم آمل اظهار داشت که تفاوت میان ملت ایران با سایر ملت‌ها، در برخورد با فشارهای بین‌المللی، در همین مؤلفه‌های الهی نهفته است. وی با یادآوری رهنمودهای امام خمینی(ره)، خاطرنشان کرد که تبدیل شدن انقلاب به یک جریان جهانی، مدیون همین اراده الهی و توکل بر پروردگار بوده است.

حجت‌الاسلام رمضانی با اشاره به نقش محوری توده مردم در حفظ نظام، حضور پرشور خانواده‌ها و جوانان را دومین ستون استحکام انقلاب برشمرد و گفت: تاب‌آوری ملت در برابر سختی‌ها، نتیجه مستقیم وحدت کلمه و حضور یکپارچه مردم است.

وی در ادامه با تبیین جایگاه ولایت فقیه، این رکن را ستون اصلی خیمه انقلاب توصیف کرد و افزود: دشمنان به خوبی می‌دانند که ولایت نقطه قوت ماست، از این رو برای تضعیف آن برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای دارند.

حجت‌الاسلام رمضانی با تقسیم جریان‌های مواجهه با ولایت به سه دسته افراطی، تفریط و بی‌بصیرت و گوش به فرمان، از جریان بی‌بصیرتی که در بزنگاه‌ها سکوت می‌کنند، انتقاد کرد و آن‌ها را عامل ایجاد چالش‌های جدی برای کشور دانست.

وی در پایان با نقد رویکردهای مذاکره‌محور، ضمن تأکید بر ضرورت همسویی با رهبری، گفت: استکبارستیزی در خون ملت ایران جاری است و مردم همواره در مسیر هدایت ولی‌عصر(عج) حرکت خواهند کرد.