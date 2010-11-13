آبهای زیرزمینی خراسان رضوی با برداشت منفی مواجه شده اند

‌محمدحسین جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: کسری مخازن آبهای زیرزمینی خراسان رضوی 1.74 میلیارد مترمکعب است و برای کنترل برداشت از آبهای زیر زمینی تاکنون هفت هزار کنتور آب هوشمند برای چاههای کشاورزی خریداری شده است.

جعفری تصریح کرد: آمار نشان می دهد میزان پتانسیل ‌آب تجدید شونده استان 8.94 میلیارد متر مکعب، سهم آب های زیرزمینی از منابع آب تجدید شونده 6.68 میلیارد مترمکعب، میزان بهره‌برداری از آب های زیرزمینی 7.76 میلیارد متر مکعب و ‌کسری مخزن آبهای زیرزمینی 1.74 میلیارد مترمکعب است.

وی تصریح کرد: تاکنون هفت هزار کنتور آب هوشمند برای چاه‌های کشاورزی خریداری شده که از این میزان 600 کنترل آب هوشمند برای چاههای کشاورزی در دشت مشهد وصل شده است.

مدیر شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: پیش بینی ها نشان می دهد طی دوره پنج ساله 200 میلیون متر مکعب آب صرفه جویی خواهد شد.

وی عنوان کرد: سهم مصرف از کل آب استحصال شده استان در بخش کشاورزی 92 درصد در بخش شرب 6 درصد و در حوزه صنعت و خدمات 2 درصد است.

جعفری اذعان داشت: قرار گرفتن آب به صورت رایگان در اختیار مصرف‌کنندگان بخش کشاورزی از جمله دلایل افت سطح آب زیرزمینی به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: پایین بودن قیمت انرژی و صنعت برای مصرف‌کنندگان بخش کشاورزی، محدودیت منابع آب، تداوم دوره خشکسالی و افزایش درجه حرارت و افزایش جمعیت و ضرورت تأمین نیازهای اضطراری، شرب، محیط زیست و صنعت از دلایل کسری مخازن آب در استان خراسان رضوی محسوب می شود.

جعفری اذعان داشت: افزایش مصرف انرژی به دلیل افزایش ارتفاع پمپاژ و مشکلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی از دیگر دلایل افت سطح آب زیرزمینی است.

وی یادآور شد: از جمله دلایل کسری مخازن آب می توان به کاهش آبدهی چاهها، قنوات، چشمه‌ها و خشک شدن آنها اشاره داشت.

جعفری افزود: با توجه به سند چشم انداز 20 ساله باید سعی در کاهش پنج درصدی مصرف آب کشاورزی و افزودن آن به بخش صنعت داشته باشیم.

وی با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مصرف آب کشاورزی، خاطر نشان کرد: تاکنون آب کشاورزی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرارنگرفته است.