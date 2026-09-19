به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: در جریان گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از بازار عمدهفروشان یاسوج، نحوه عرضه و فروش برنج در یکی از واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان و عوامل گشت در بررسیهای انجامشده، تخلف مربوط به اختلاط برنج و عرضه محصول برخلاف مشخصات اعلامشده را محرز دانستند و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان، اقدامات قانونی لازم انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این واحد صنفی به دلیل مخلوط کردن برنج پاکستانی بیکیفیت با برنج فجر و عرضه آن با عنوان برنج فجر، مهر و موم شد.
لقمانی ادامه داد: پرونده این واحد صنفی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی در اختیار شعبه سیار تعزیرات حکومتی قرار گرفت.
وی با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار گفت: نظارتها با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و مقابله با تخلفاتی از جمله کمفروشی، گرانفروشی و عرضه کالا برخلاف مشخصات اعلامشده با جدیت ادامه خواهد داشت و با متخلفان برابر قانون برخورد میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: این پرونده پس از گزارش پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
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