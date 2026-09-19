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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

۳ تن کالای غیرمجاز در یزد معدوم شد

۳ تن کالای غیرمجاز در یزد معدوم شد

یزد- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد از معدوم‌سازی سه تن مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و بلوکه‌شده در انبار اموال تملیکی استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، بهروز حیدری گفت: سه تن مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و بلوکه‌شده در انبار اموال تملیکی استان یزد پس از طی مراحل قانونی و با دستور قضایی معدوم و از چرخه عرضه خارج شدند.

وی افزود: این عملیات با حضور نمایندگان دادستانی، اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اداره‌کل حفاظت محیط زیست و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: معدوم‌سازی اقلام غیرمجاز با هدف جلوگیری از عرضه محصولات فاقد مجوز و استانداردهای لازم و صیانت از سلامت شهروندان انجام شده است.

حیدری بر تداوم نظارت بر فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی و برخورد قانونی با موارد غیرمجاز تأکید کرد.

کد مطلب 6951636

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