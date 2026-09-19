برخورد با مراکز آموزشی غیرمجاز در دستور کار آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده در نشست تخصصی با رؤسای مشارکتهای مردمی استانها و مدیران و همکاران سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای سال تحصیلی جدید، افزود: کارکرد اصلی نظام تعلیم و تربیت در تعامل مستقیم و چهرهبهچهره معلم و دانشآموز محقق میشود و تمامی تلاشها باید معطوف به برگزاری حضوری کلاسهای درس باشد.
وی اجرای دقیق پروژه مهر را از اولویتهای مدارس و مراکز غیردولتی دانست و بر برنامهریزی علمی، استفاده از آمار ، اطلاعات و ارائه نقشه راه برای اجرای برنامههای توانمندسازی نیروی انسانی تأکید کرد.
محمودزاده با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت نیروی انسانی، خواستار استفاده از ظرفیت حوزههای تخصصی، دانشگاهها، حوزههای علمیه، شورای عالی قرآن، ستاد اقامه نماز و سایر نهادهای مرتبط برای برگزاری دورههای آموزشی و توانمندسازی معلمان و کادر مدارس غیردولتی شد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی همچنین بر اجرای دقیق برنامههای پروژه مهر و ارائه گزارشهای تحلیلی از سوی استانها تأکید کرد و گفت: ارزیابی عملکرد استانها در این حوزه، بر اساس میزان دقت در اجرای برنامهها و ارائه گزارشهای مستند و زمانبندیشده انجام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی و توجه به هویت بصری، فضاسازی تربیتی و معنوی، برگزاری برنامههای فرهنگی و قرآنی و رعایت الزامات مربوط به محیط مدارس تأکید کرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین تقویت بنیه رفاهی و معیشتی معلمان و کادر آموزشی مدارس غیردولتی را از الزامات مدیریت این مدارس دانست و بر ضرورت توجه به رفاه و انگیزه نیروی انسانی تأکید کرد.
محمودزاده مقابله با مراکز آموزشی غیرمجاز را از دیگر محورهای مهم فعالیت سازمان عنوان کرد و خواستار شناسایی و رصد این مراکز و گزارش موارد مغایر با قوانین به مراجع ذیصلاح شد.
وی بر ضرورت همافزایی میان مسئولان استانی، شورای آموزش و پرورش و نمایندگان شوراهای مؤسسان برای اجرای مؤثر برنامههای سال تحصیلی جدید تأکید کرد.
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