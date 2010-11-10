رونمایی از اولین کتاب الکترونیک با جوهر رنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت چینی Hanvon Technologies در نمایشگاه بین المللی "صفحه نمایش مسطح" توکیو از پخش کننده کتاب الکترونیکی جدیدی رونمایی کرد که با جوهر الکترونیک رنگی ساخته شده است. این دستگاه کاملا با پخش کننده های فعلی کتابهای الکترونیک (کیندل آمازون و ای- ریدر سونی) قابل تمایز است.

پخش کننده های موجود در بازار از جوهر الکترونیک (e-ink) سیاه و سفید استفاده می کنند، درحالی که این کتاب الکترونیک از جوهر رنگی برخوردار است.

هر چند بسیاری از لوح- رایانه هایی چون "آی- پد" که می توانند به عنوان پخش کننده های کتابهای الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند نیز رنگی هستند اما از آنجا که این لوح- رایانه ها از نمایشگر "ال. سی. دی" برخوردارند انرژی بسیار بیشتری نسبت به نمایشگرهای مسطح جوهر- الکترونیک مصرف می کنند و به سختی در مقابل نور شدید آفتاب قابل خواندن هستند.

این درحالی است که پخش کننده جدید کتاب الکترونیک شرکت Hanvon Technologies اولین نمایشگری است که مجهز به جوهر الکترونیک رنگی است و بنابراین به راحتی در محیطهای بیرون قابل خواندن است.

این پخش کننده از نمایشگر لمسی 68/9 اینچی با امکان اتصال به اینترنت از طریق وای- فای و سیمکارت نسل سوم برخوردار است.

براساس گزارش نیویورک تایمز، این دستگاه از ماه مارس به قیمت حدود 440 دلار در چین عرضه می شود. این شرکت هنوز درباره زمان عرضه و قیمت این محصول در آمریکا و سایر نقاط دنیا توضیحی ارائه نکرده است.