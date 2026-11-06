به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش می دهند که میزان پذیرش بیمارستان به دلیل ایست قلبی در دمای ۳۲.۵ درجه، ۴۵ درصد بیشتر و در دمای ۳۶.۵ درجه در فضای باز، بیش از دو برابر روزهایی با گرمای ۲۹.۵ درجه است.

محققان هشدار دادند که بیمارستان‌ها باید خود را برای ایست‌های قلبی بیشتر در طول موج گرما آماده کنند.

«پیتر گراف»، محقق فوق دکترا در مراقبت‌های ریوی در دانشگاه شیکاگو، گفت: «ایست قلبی زمانی رخ می‌دهد که قلب به دلیل نقص در سیستم الکتریکی خود، پمپاژ خون را متوقف می‌کند.»

محققان گفتند که حدود ۹۰٪ از افرادی که در خارج از بیمارستان دچار ایست قلبی می‌شوند، زنده نمی‌مانند و آن تعداد کمی از افراد خوش‌شانسی که زنده می‌مانند، ممکن است با بهبودی طولانی مواجه شوند.

محققان گفتند که گرمای شدید به عنوان عامل افزایش خطر ایست قلبی شناخته شده است و تغییرات آب و هوایی می‌تواند به معنای روزهای بیشتر افزایش خطر برای این فوریت‌های قلبی تهدیدکننده جان باشد.

برای مطالعه جدید، محققان داده‌های ۱۰ سیستم بهداشتی ایالات متحده را بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ تجزیه و تحلیل کردند. در این دوره، بیش از ۱۱۰۰۰ نفر با ایست قلبی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند.

حدود نیمی از بیماران در فصول گرم سال بستری شدند و ۲۷۰ نفر نیز در شرایط گرمای شدید (۳۲ درجه سانتیگراد یا بیشتر) پذیرش شدند.

نتایج نشان داد که موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) به دلیل ایست قلبی، با افزایش دما به بیش از ۳۲ درجه سانتیگراد، به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد. در مقایسه با دمای ۲۹.۵ درجه، نتایج حاکی از موارد زیر بود:

۴۵ درصد افزایش خطر در دمای ۳۲ درجه یا بالاتر

۶۵ درصد افزایش خطر در دمای ۳۲.۵ درجه

۱۰۲ درصد افزایش خطر در دمای ۳۶.۵ درجه

پژوهشگران دریافتند که سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر، بیشترین میزان خطر را تجربه می‌کنند. نرخ بستری شدن این افراد به دلیل ایست قلبی در دمای ۳۲ درجه، ۴۸ درصد بیشتر از نرخ آن در دمای ۱۹.۵ درجه بود.

همچنین احتمال بروز ایست قلبی در زنان بیشتر بود؛ به‌طوری که در روزهای دارای گرمای شدید، این نرخ ۳۳ درصد بالاتر گزارش شد.