به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه در حضور ویبناری در نشست شورای برنامه‌ریزی گیلان با ابراز تاسف به دلیل عدم حضور در استان اظهار کرد: در اولین فرصت به گیلان سفر خواهم کرد و در خدمت مردم گیلان خواهم بود.

وی با اشاره به فرصت‌های گیلان افزود: گیلان درواز فرصت‌ها است.

رئیس جمهور با اشاره به توافقات با طرف روسی برای تکمیل خط ریلی رشت به آستارا بیان کرد: تکمیل خط ریلی رشت به آستارا سرعت بخشیده می‌شود.

پزشکیان با بیان اینکه گره کور کریدور رشت به آستارا باز می‌شود، گفت: مشکلات و موانع مسیر رشت با آستارا با سرعت و جدیت رفع می‌شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط جدید اقتصادی و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری کشور، بیان کرد: وضعیت کنونی، با وجود تهدیدها و فشارهای موجود، می‌تواند به فرصتی راهبردی برای استان گیلان تبدیل شود، چراکه بخش قابل توجهی از تجارت کشور از مسیر خلیج فارس انجام می‌شد، اما محدودیت‌های ایجادشده ضرورت فعال‌سازی مسیرهای جایگزین و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ترانزیتی شمال کشور را دوچندان کرده است.

وی افزود: اکنون چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید از مسیرها و فرصت‌های جدیدی که در اختیار داریم برای تقویت تجارت خارجی و اقتصاد کشور استفاده کنیم. گیلان با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خود می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند و دولت نیز برای رفع مشکلات و موانع موجود، آماده گفتگو و بررسی کارشناسی با مدیران و مسئولان استان است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و ترانزیتی گیلان، به‌ویژه مسیر ریلی و جاده‌ای رشت، تصریح کرد: در محاسبات اولیه، اعتبارات مورد نیاز این مسیر به شکل کامل پیش‌بینی نشده بود، اما با توجه به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر ضرورت حل این مسئله، تلاش کردیم منابع لازم را از ظرفیت‌های مختلف تأمین و موضوع را با جدیت دنبال کنیم.

پزشکیان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین منابع مالی پروژه و مذاکرات با طرف روسی برای آغاز همکاری‌ها، اضافه کرد: در گفت‌وگو با مسئولان مربوطه، بر ضرورت تسریع در اجرای این مسیر تأکید شده و طرف روسی نیز موضوع آغاز عملیات اجرایی و همکاری در این زمینه را پیگیری می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه جامع به توسعه زیرساخت‌ های جاده‌ای و ریلی در کنار ملاحظات زیست‌ محیطی، افزود: باید از ابتدا در طراحی این مسیر، امکان ایجاد زیرساخت‌های چند منظوره پیش‌بینی شود تا بتوانیم هم‌زمان از ظرفیت حمل‌و نقل ریلی و جاده‌ای استفاده کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه توسعه جاده‌ای در مناطق حساس گیلان نباید به تخریب محیط زیست منجر شود، تصریح کرد: اگر بتوانیم از زمین‌هایی که تاکنون برای اجرای پروژه تملک شده‌اند، به شکل بهینه استفاده کنیم، امکان بررسی اجرای مسیرهای چندطبقه و ایجاد زیرساختی وجود دارد که هم قطار از آن عبور کند و هم مسیر عبور خودروها فراهم شود.

پزشکیان گفت: با چنین رویکردی می‌توان ضمن کاهش ترافیک در محدوده شهری و تسهیل تردد مسافران و خودروها، بخشی از مشکلات زیست‌ محیطی، آلودگی و موانع توسعه تجارت و کریدورهای بین‌المللی را نیز برطرف کرد. کریدور تجاری زمانی معنا پیدا می‌کند که امکان جابه‌جایی سریع، روان و اقتصادی کالا و مسافر در آن فراهم باشد، بنابراین باید برای اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های موجود با نگاه بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم.

ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام سدسازی

رئیس‌جمهور با اشاره به مطالبات مطرح‌شده درباره پروژه‌های سدسازی و زیرساخت‌های آبی استان، بیان کرد: درباره سدهایی که مسئولان استان به آن اشاره کردند، باید با وزیر نیرو و مجموعه‌های مرتبط گفت‌وگو کنیم تا راهکارهای لازم برای رفع موانع اجرایی مشخص شود.

پزشکیان ادامه داد: پروژه‌ای که به پیشرفت فیزیکی ۷۰ تا ۷۵ درصد رسیده است، نباید به حال خود رها شود و لازم است برای تکمیل آن تصمیم‌گیری شود؛ البته باید وضعیت پیشرفت پروژه‌ها، دلایل کندی عملیات اجرایی و موانع موجود نیز به‌صورت دقیق بررسی شود تا مشخص شود چگونه می‌توان مشکلات را برطرف کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و فشار های خارجی بیان کرد: کشور در شرایط یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد. اگرچه جنگ نظامی به شکل مستقیم در جریان نیست، اما مسیرهای آبی، هوایی و زمینی کشور با محدودیت‌هایی مواجه شده و دشمن تلاش می‌کند از طریق فشارهای اقتصادی، مشکلاتی را برای ایران ایجاد کند.

وی با بیان اینکه هزینه‌های ناشی از شرایط جنگی و فشارهای خارجی، بار مالی دولت را افزایش داده است، افزود: با وجود همه این فشارها، کشور توانسته با سربلندی در برابر مشکلات ایستادگی کند و بخش قابل توجهی از مسائل را مدیریت کند.

گیلان باید از ظرفیت‌های خود برای حل مشکلات استفاده کند

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف در داخل کشور است، گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای دشمن، تضعیف وحدت و انسجام ملی است؛ بنابراین باید تلاش کنیم همبستگی و همدلی در جامعه تقویت شود و اجازه ندهیم اختلافات داخلی به فرصتی برای سوءاستفاده دشمن تبدیل شود.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در استان‌ها، تصریح کرد: بسیاری از مشکلاتی که مسئولان استان مطرح می‌کنند، از طریق گفت‌وگو و بررسی‌های کارشناسی قابل حل است و معتقدم با وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی، گیلان می‌تواند به استانی نمونه در زمینه توسعه و پیشرفت تبدیل شود.

وی خطاب به مدیران و مسئولان استان تصریح کرد: اگر نگاه مدیران صرفاً معطوف به کمبود منابع و امکانات خارج از مجموعه مدیریتی خودشان باشد، نمی‌توان انتظار تحول داشت. مدیران باید ابتدا به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، نیروی انسانی و امکاناتی که در اختیار دارند توجه کنند و ببینند چگونه می‌توانند با نوآوری و خلاقیت، شرایط را تغییر دهند.

تأکید بر افزایش اختیارات استانداران و بازگشت منابع استان‌ها

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، اقتصادی و جغرافیایی گیلان اضافه کرد: این استان از فرصت‌ های خدادادی و موقعیت ژئوپلیتیکی ارزشمندی برخوردار است که می‌توان از طریق آن‌ها منابع جدید جذب کرد و بسیاری از مشکلات را برطرف ساخت. مدیران باید باور داشته باشند که با تکیه بر ظرفیت‌ های داخلی و اتخاذ تصمیمات خلاقانه، امکان ایجاد تحولات بزرگی وجود دارد.

پزشکیان یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام مدیریتی کشور را افزایش اختیارات مدیران استانی دانست و بیان کرد: نگاه رهبر شهید انقلاب نیز این بود که استانداران باید از اختیارات لازم برای مدیریت و پیشبرد امور برخوردار باشند تا بتوانند متناسب با شرایط و نیازهای استان خود تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: در شرایطی که کشور با فشارهای مختلف مواجه بود، تأکید کردیم نباید اجازه دهیم دشمن تصور کند با ترور و ایجاد ناامنی می‌تواند توان مدیریتی کشور را مختل کند. از همان زمان نیز بر ضرورت تفویض اختیارات بیشتر به استانداران تأکید شد و اکنون در حال واگذاری مجدد بخشی از اختیارات و حذف موانع موجود هستیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح نظام توزیع منابع مالی کشور بیان کرد: منابعی که در استان‌ها تولید می‌شود، نباید به تهران منتقل شود و در بخش‌ها و مناطق دیگر هزینه شود. منابع استانی باید به خود استان بازگردد تا مدیران بتوانند متناسب با نیازها و اولویت‌های منطقه‌ای برای حل مشکلات تصمیم بگیرند.

پزشکیان ادامه داد: این موضوع را در جلسه اخیر هیئت دولت مطرح و با مسئولان مربوطه از جمله وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری کرده‌ام. معتقدم باید سازوکاری ایجاد شود که منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی هر استان به همان استان بازگردد تا امکان تأمین مالی پروژه‌ها و رفع مشکلات زیرساختی فراهم شود.

به گفته وی، بازگشت منابع استان‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلاتی را که امروز مدیران گیلان مطرح می‌کنند، برطرف کند و روند اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را بهبود ببخشد.

مسجد محور رسیدگی به مسائل محلات و تقویت سرمایه اجتماعی

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تقویت نقش مساجد در ساختار اجتماعی کشور اضافه کرد: اعتقاد من این است که مسجد باید به‌عنوان یک محور و پایگاه مدیریت محلی عمل کند و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم در سطح محلات از طریق این ظرفیت اجتماعی دنبال شود.

به گفته پزشکیان، دولت باید از مساجد و ظرفیت‌های مردمی حمایت کند تا بتوانند در شناسایی و پیگیری مشکلات محلات نقش مؤثرتری ایفا کنند. بسیاری از مسائل اجتماعی و محلی با مشارکت مردم و تقویت نهادهای اجتماعی قابل حل است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به نظام تعلیم و تربیت، آموزش‌وپرورش را مهم‌ترین سرمایه‌گذاری برای آینده کشور دانست و گفت: فرزندان ما سرمایه‌های اصلی و سازندگان آینده ایران هستند و اگر می‌خواهیم آینده کشور را با توانمندی و سربلندی بسازیم، باید نگاه ویژه‌ای به آموزش‌وپرورش داشته باشیم.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من، به‌جای آنکه بخش عمده توجه و منابع را صرف دانشگاه‌ها کنیم، باید از دوران آموزش عمومی و مدارس برای تربیت نسل آینده سرمایه‌گذاری کنیم؛ چراکه پایه‌های اصلی توانمندی، مسئولیت‌پذیری و شخصیت جوانان در همین دوران شکل می‌گیرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ارتقای امکانات، تجهیزات و کیفیت آموزشی مدارس بیان کرد: باید بهترین امکانات، معلمان توانمند و برنامه‌های آموزشی مناسب را برای دانش‌آموزان فراهم کنیم تا نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و توانمند تربیت شود و بتواند آینده کشور را با قدرت بسازد.

پزشکیان با اشاره به اهمیت تربیت صحیح نسل جوان خاطرنشان کرد: اگر آموزش‌وپرورش را به‌درستی تقویت کنیم و برای تربیت فرزندانمان سرمایه‌گذاری جدی داشته باشیم، بسیاری از آسیب‌ها و اتفاقات نامطلوب اجتماعی نیز قابل پیشگیری خواهد بود، ازاین‌رو باید در سطح ملی و استانی، آموزش‌وپرورش را در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار دهیم.