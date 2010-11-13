"دوست مشترک ما" به کتابفروشیها آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در شصت و هفت فصل نوشته شده است که عنوان برخی از آنها عبارتند از مردی از ناکجا‌‌ آباد، دو خدمتکار جدید، معمای بی‌جواب، جانشین،‌ تمامی ماجرا تاکنون، برگشت روز شادی، در تاریکی، دام گستری، فریاد کمک و دو جای خالی.

به نظر منتقدان این اثر بیش از دیگر آثار نویسنده به موضوع پول و نقش آن در زندگی پرداخته است آن‌چنان که در آن روابط شخصی انسانها تا حد تلاش برای کسب قدرت کاهش می‌یابد. در این داستان دیکنز با ذکر سخنان شخصیتها، پوچی آنها را به نحو تحسین‌انگیزی آشکار می‌کند و حقیقت وجود آنها را پیش چشم خواننده به تصویر می‌کشد.

در "دوست مشترک ما" می‌خوانیم: در آن هنگام که بلا در خیابانهای تنگ شهر ره می‌سپرد شهر (لندن) به اندازه کافی نومید کننده به نظر می‌رسید. بسیاری از کارخانه‌های پول‌ساز آن بادبان فروهشته بودند و دست از کار کشیده بودند یا کار آن روز را به پایان رسانده بودند. صاحبان کارخانه‌ها همه رفته و مسافران نیز راه افتاده بودند.

کتاب "دوست مشترک ما" با شمارگان 2000 نسخه در1032 صفحه و به قیمت 16000 تومان منتشر شده است.

