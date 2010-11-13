کشت سبزی های آلوده در "کشف رود" متوقف شد

موحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به انواع آلودگیهای فاضلاب رودخانه کشف رود و جلوگیری از سرازیر شدن فاضلاب شهرک صنعتی به این رودخانه، اظهار داشت: شما تصور می کنید به علت استفاده از آب آلوده، سبزی نیز آلوده است؟ اما هنوز کسی نتوانسته ثابت کند آب آلوده در سبزی نفوذ دارد.

وی افزود: مگرسبزی هایی که از نیشابور آورده می شود را با آب مقطر آبیاری می کنند؟

فرماندار مشهد تصریح کرد: سعی می شود فاضلابهای شهری در تصفیه خانه ها تصفیه و در اختیار مصارف کشاورزی قرار گیرد در این بین نیز در استفاده از فاضلاب برای آبیاری محصولات به شدت برخورد خواهد شد.

فرماندار مشهد عنوان کرد: با راه اندازی تصفیه خانه شهرک صنعتی مشکل فاضلاب صنعتی حل شده و سایر مواد صنعتی و شمیایی آب طبیعی است.

وی با اشاره به تخلیه تانکرهای فاضلاب در اطراف کشف رود تاکید کرد: با کمک شهرداری و پلیس ساختمان موفق شده ایم جلوی تانکرها را بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: برای رفع کامل مشکل کشف رود باید دنبال روشی راهبردی تر بود اما به علت فشار افکار عمومی و رسانه ها روش فعلی اجرا و مشکل حل شده است.