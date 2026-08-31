اکبری: کاهش زمان توقف ناوگان تجاری در مرز ریمدان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در نشست هماهنگی ارگانهای مستقر در پایانه مرزی ریمدان، تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات، روانسازی تردد ناوگان تجاری و کاهش زمان توقف ناوگان باری را از اولویتهای مهم برای تقویت مبادلات تجاری و ترانزیتی ایران و پاکستان عنوان کرد.
وی افزود: با توجه به جایگاه راهبردی پایانه مرزی ریمدان در توسعه تجارت و ترانزیت میان ایران و پاکستان، اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از ایجاد تراکم در مبادی ورودی و خروجی، تسریع در انجام تشریفات مرزی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مستقر ضروری است.
رئیس سازمان راهداری بیان کرد: شتاببخشی به فرآیند تخلیه و بارگیری، ساماندهی تردد ناوگان و رسیدگی به مسائل و مطالبات رانندگان میتواند ضمن کاهش زمان توقف ناوگان باری، به روانسازی جریان حملونقل بینالمللی و ارتقای بهرهوری در پایانه مرزی ریمدان منجر شود.
عملیات بهسازی محور ۵۲ کیلومتری ریمدان با اعتبار ۴ هزار میلیارد تومان
اکبری همچنین در بازدید از پروژه بهسازی محور منتهی به پایانه مرزی ریمدان، از اجرای عملیات این پروژه به طول ۵۲ کیلومتر و با تخصیص اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: ارتقای کیفیت و ایمنی این محور، نقش مهمی در پشتیبانی از تردد ناوگان تجاری و تقویت زیرساختهای ارتباطی مرز ریمدان دارد.
وی با اشاره به اهمیت زیرساختهای جادهای در توسعه تجارت با پاکستان، تأکید کرد: بهسازی محورهای منتهی به پایانههای مرزی از الزامات تسهیل روند جابهجایی کالا و تقویت ظرفیتهای ترانزیتی است و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
بهسازی ۱۶۵ کیلومتر از کریدور چابهار - مشهد
معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه بهسازی و روکش آسفالت گرم در کریدور چابهار ـ مشهد اظهار کرد: این پروژه به طول ۱۶۵ کیلومتر با هدف ارتقای کیفیت روسازی، افزایش ایمنی، بهبود تردد و تسهیل جابهجایی کالا در این کریدور مهم ارتباطی شرق کشور در حال اجراست.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت پایش مستمر روند اجرای پروژههای سازمان راهداری خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم عملیات اجرایی پروژهها با رعایت الزامات فنی و کیفی و در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد.
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