شبستان امامزاده عبدالله(ع) روستای غنچی جلگه رخ افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر نوائیان، رئیس ادارهی اوقاف و امور خیریه شهرستان تربت حیدریه بعدازظهر دوشنبه در آیین افتتاح شبستان امامزاده عبدالله(ع) روستای غنچی جلگه رخ اظهار کرد: شبستان جدید، نهتنها ظرفیت عبادی این بارگاه را افزایش میدهد، بلکه به زائران و مردمِ محلی اجازه میدهد تا در محیطی آرامشبخش، به زیارت و معنویت بپردازند.
محمد ابراهیم شیبانی، بخشدار بخش جلگه رخ که در این آیین حضور داشت و ضمن ابراز خرسندی از تکمیل این پروژه، بر ضرورتِ حمایت مستمر از زیرساختهای مذهبی و فرهنگیی تأکید کرد و افزود: کارهای توسعه ای که در مکان های مذهبی انجام می دهیم اول بنا به اعتقاد و بعد وظیفه است.
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