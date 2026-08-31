شبستان امامزاده عبدالله(ع) روستای غنچی جلگه رخ افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر نوائیان، رئیس اداره‌ی اوقاف و امور خیریه‌ شهرستان تربت حیدریه بعدازظهر دوشنبه در آیین افتتاح شبستان امامزاده عبدالله(ع) روستای غنچی جلگه رخ اظهار کرد: شبستان‌ جدید، نه‌تنها ظرفیت عبادی این بارگاه را افزایش می‌دهد، بلکه به زائران و مردمِ محلی اجازه می‌دهد تا در محیطی آرامش‌بخش، به زیارت و معنویت بپردازند.

محمد ابراهیم شیبانی، بخشدار بخش جلگه رخ که در این آیین حضور داشت و ضمن ابراز خرسندی از تکمیل این پروژه، بر ضرورتِ حمایت مستمر از زیرساخت‌های مذهبی و فرهنگی‌ی تأکید کرد و افزود: کارهای توسعه ای که در مکان های مذهبی انجام می دهیم اول بنا به اعتقاد و بعد وظیفه است.